به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی، بمناسبت همایش دومین سالگرد شهید آیت الله سید ابراهیم رییسی در قم پیامی صادر کرد که متن پیام به شرح زیر است:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَی مُحَمَّدٍ، وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، سِیَّمَا بَقِیَّةِ اللَّهِ فِی الْأَرَضِینَ، وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِینَ إِلَی یَوْمِ الدِّینِ.



با سلام و تحیت به آن مجمع محترم که به‌مناسبت بزرگداشت یکی از شخصیت‌های خدمتگزار و ممتاز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای رئیسی «رضوان‌الله تعالی علیه»، برگزار گردیده است.



برای ارزش‌گذاری انسان‌ها در مکتب اسلام، معیارهایی معرفی شده است که مهم‌ترین آن، ایمان به خداوند متعال و اخلاص در عمل است؛ امری که در رفتار و منش انسان‌های مؤمن تجلی می‌یابد. در عرصه حیات اجتماعی نیز برترین عبادت آن است که موجب جلب رضایت خداوند سبحان گردد.



بر این اساس، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تقرب الهی، خدمت به مردم است؛ بدین معنا که انسان به گونه‌ای زندگی کند که وجود او منشأ خیر و نفع برای بندگان خدا باشد.

پیامبر اکرم «صلی‌الله علیه و آله» فرمودند: «خَصْلَتَانِ وَ لَیْسَ فَوْقَهُمَا خَیْرٌ مِنْهُمَا: اَلْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ اَلنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ».



و در بیان دیگری از آن حضرت سؤال شد محبوب‌ترین فرد نزد خداوند متعال چه کسی است؟ فرمودند: «أفْضَلُ النّاسِ أنْفَعُهُم لِلنّاسِ».



مرحوم آقای رئیسی یکی از چهره‌هایی بود که در دوران حیات خود برای رضای الهی تلاش کرد و اخلاص در عمل را همواره سرلوحه کار خویش قرار داد و تمام وجود خود را وقف خدمت به مردم نمود.



ایشان در پیمودن مسیرهای دشوار خدمت، هیچ‌گاه خستگی به خود راه نداد و همواره مصالح اسلام و انقلاب را مدنظر داشت. در راه خدمت به مردم، شب و روز نمی‌شناخت.



آثار ایمان به خداوند متعال چنان در وجود او آشکار بود که هرگز در برابر دشمن سر فرود نمی‌آورد، اما در برابر مردم، متواضع و خاضع بود.



در ولایت‌مداری، پایبندی به خون شهدا، آرمان‌های امام راحل و تبعیت از مقام معظم رهبری، هیچ‌گونه تردیدی به خود راه نمی‌داد و تا پایان عمر، خویشتن را طلبه‌ای ساده و عادی معرفی می‌کرد.



عناوین و مسئولیت‌های دنیوی هیچ‌گونه تأثیری در روحیه او نداشت و همان اخلاص و تقوا در تمامی مراحل زندگی‌اش نمایان بود. در عرصه قضا، خدمتگزاری در آستان قدس رضوی و نیز مسئولیت ریاست جمهوری، تمام توان خود را برای اعتلای کشور به کار گرفت.



اینجانب با شناختی که طی بیش از چهل سال از این شخصیت داشته‌ام، شهادت می‌دهم که ایشان در مسیر خدمت، از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکرد و سرانجام، در حال خدمت به مردم و در مسیر انجام وظیفه، به فیض شهادت نائل آمد.



تجلیل از این انسان وارسته، اقدامی شایسته و بجاست و لازم است خدمات ماندگار و ارزشمند ایشان برای مردم تبیین و بازگو شود.



در پایان، از برگزارکنندگان این همایش تقدیر و تشکر نموده، توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.



۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

حسین نوری همدانی