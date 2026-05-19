استاندار تهران: کاهش تصادفات در پایتخت نیازمند برنامه عملیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کاهش تصادفات استان که با حضور سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا و سایر مسئولان مربوطه در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مجموعههای امدادی، انتظامی، خدماتی و اجرایی استان اظهار داشت: همه دستگاههایی که در حوزه ترافیک، امداد و نجات، حملونقل و ایمنی راهها فعالیت میکنند، در خط مقدم صیانت از جان مردم قرار دارند و زحمات آنان شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه تهران در شبکه حملونقل کشور، افزود: تهران تنها یک استان معمولی نیست؛ پایتخت کشور، شاهراه اصلی ارتباطات ملی، مرکز ترددهای ریلی، هوایی، جادهای، بار و مسافر و محل عبور بخش مهمی از سفرهای بیناستانی است.
معتمدیان با تأکید بر اینکه هر دستگاه باید دقیقاً بداند چه سهمی دارد، چه تعداد اقدام باید انجام دهد، زمان آغاز و پایان کار چه زمانی است، گفت: اجرای مصوبات باید بهصورت مستمر پیگیری شود.
وی یکی از محورهای مهم کاهش تصادفات را مربوط به تجهیزات هوشمند دانست و گفت: شهرداری تهران و سازمان راهداری باید در این زمینه برنامه عملیاتی و زمانبندیشده ارائه کنند.
استاندار تهران همچنین بر اصلاح چراغهای راهنمایی، هوشمندسازی تقاطعها، جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل در محورهای پرخطر و رسیدگی فوری به نقاط حادثهخیز تأکید کرد و افزود: درباره نقاط پرتصادف باید مطالعه دقیق و بهروز انجام شود.
معتمدیان اظهار داشت: باید موانع، نیازها و اقدامات لازم برای کاهش آمار فوتیها و مصدومان بهصورت دقیق مشخص شود.
وی درباره موضوع موتورسیکلتها نیز گفت: بخشی از مشکلات مربوط به موتورسیکلتهایی است که فاقد وضعیت روشن ثبتی، مالکیتی یا امکان اعمال قانون مؤثر هستند. طرح جایگزینی موتورسیکلتهای برقی میتواند هم در کاهش آلودگی، هم در ارتقای ایمنی و هم در ساماندهی ترددها مؤثر باشد و استانداری تهران آمادگی دارد این موضوع را در سطح استان و دولت دنبال کند.
استاندار تهران فرهنگسازی را ضلع مهم کاهش تصادفات دانست و افزود: استفاده از کلاه ایمنی، رعایت قوانین، اصلاح رفتار ترافیکی و آموزش عمومی باید با همکاری بیمه مرکزی، صداوسیما، پلیس و دستگاههای فرهنگی در قالب یک سند راهبردی و عملیاتی دنبال شود و کاهش تصادفات فقط با ابزار فنی و انتظامی محقق نمیشود؛ فرهنگ ترافیک نیز باید جدی گرفته شود.
معتمدیان در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت امدادرسانی در استان، از جمله پشتیبانی از اورژانس، هلالاحمر و پلیس، گفت: استانداری تهران در حد مقدورات برای تأمین تجهیزات مورد نیاز دستگاههای مسئول همراهی خواهد کرد، اما انتظار ما این است که همه دستگاهها با عزم مشترک، برنامه دقیق و تعهد اجرایی وارد میدان شوند؛ زیرا صیانت از جان مردم، موضوع تشریفاتی نیست، مسئولیتی مستقیم و غیرقابل تعویق است.
