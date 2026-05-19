موافقت وزیر ورزش با اعزام جودوکاران به روسیه/ خبرهای خوبی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی، آخرین وضعیت تیمهای ملی جودو را طی نشستی برای حضور در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ بررسی کرد.
این نشست صبح امروز (سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور کارشناسان وزارتی، کمیته ملی المپیک و مسئولان فدراسیون جودو برگزار شد.
جودوی ایران در حالی سابقه کسب ۲۰ مدال در بازیهای آسیایی را دارد که طی سه دوره اخیر توفیقی در بزرگترین رویداد ورزشی قاره کهن نداشته است.
اهالی این رشته در شرایطی چهار سال سخت را به دلیل تعلیق از میادین بین المللی پشت سر گذاشتند که حالا به دنبال آن هستند با سرمایهگذاری روی تیمهای پایه، خاطره های نسل پیشین طلایی را در جودوی ایران زنده کنند.
نتایجی که جودوکاران نوجوان و جوان در رقابتهای بین المللی اخیر به دست آوردهاند، رضایتبخش بوده و ملی پوشان زیر ذره بین «رشاد ممدوف، سرمربی صاحب نام آذربایجانی» هستند تا به تیم ملی بزرگسالان تزریق شوند.
«رشاد ممدوف» کمتر از یک سال است که هدایت تیم ملی جودوی بزرگسالان را عهدهدار شده و با این هدف آمده تا ضمن ایجاد تحول در این رشته در ایران، کارنامه کاری خودش را هم پربارتر کند.
اگر چه وقوع جنگ تحمیلی رمضان در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا باعث اخلال در برنامههای تیم او شده اما این مربی درصدد است تا شاگردانش را در فاصله چهار ماه مانده تا رویداد ناگویا به اردوی مشترک روسیه اعزام کند.
سرمربی تیم ملی جودو در نشستی که با وزیر ورزش و جوانان داشت، رمز موفقیت جودوکاران در ناگویا را حضور در تورنمنتهای تدارکاتی و اردوهای مشترک عنوان کرد و گفت در صورت مهیا بودن شرایط ایران میتواند روی سکوی بازیهای آسیا برود.
آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو نیز در این رابطه یادآور شد که اعزام تیمهای ملی جودوی مردان و زنان به ناگویا کیفی خواهد بود. امیدهای مدال کشور در این رشته چهار ملی پوش مرد و یک زن هستند که البته هنوز حضورشان قطعی نشده است.
بر این اساس با دستور دنیامالی مقرر شد به جهت آمادگی هر چه بیشتر تیم ملی جودو در این آوردگاه حساس، مقدمات حضور این تیم در روسیه صورت گیرد و پشتیبانی لازم هم جهت پرداخت حقوق سرمربی خارجی انجام تا توفیقات مورد نظر حاصل شود.
وزیر ورزش و جوانان همچنین در این خصوص تاکید کرد طی رایزنیهایی که با وزیر ورزش جمهوری آذربایجان داشته، این کشور نیز آمادگی آن را دارد که میزبان اردوهای ورزشکاران ایرانی باشد.
میراسماعیلی همچنین از ارائه دو طرح پوشش پیشنهادی برای جودوی بانوان در رقابتهای جهانی خبر داد و گفت این مورد از سوی رئیس فدراسیون جهانی در دست بررسی است.
حضور محجبه بانوان جودوکار ایرانی در رقابتهای آسیایی بدون مشکل است اما این قضیه در میادین جهانی هنوز حل نشده و نمایندههای کشورمان به صورت موردی روی تاتامی میروند.
بنابراظهارات رئیس فدراسیون جودو، مذاکرات بر سر این موضوع با «ویزر» رئیس فدراسیون جهانی جودو در حال انجام است و خبرهای خوشی را به دنبال خواهد داشت.
وزیر ورزش و جوانان در پایان نشست تخصصی فدراسیون جودو تاکید کرد: فدراسیون جودو بعد از تعلیق مراودات بین المللی خوبی با مجامع جهانی این رشته دارد و آنها دیگر موضعی روی فدراسیون ایران ندارند. ویزر هم اقبال عمومی خوبی را برای ایران ایجاد کرده است. در این شرایط ما از این رشته انتظار مدال بازیهای آسیایی را داریم. سرمربی تیم هم برنامهمحور است و برای هر ملیپوشی برنامه تمرینی متفاوت دارد. تمام شرایط را برای حضور ملی پوشان در اردوی روسیه یا جمهوری آذربایجان مهیا میکنیم که به نتایج خوبی برسیم. همچنین توقع داریم در بخش بانوان نیز سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.
