تیم ملی فوتبال مشکل ویزا ندارد/ به درخشش کاراته در ناگویا امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان عصر امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه خانه کاراته گفت: کاراته سابقه طولانی در ورزش دارد و از قبل از انقلاب اصلیترین رشته رزمی در دنیا کاراته بوده است.
وی گفت: مهد کاراته ژاپن است اما ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب حرف برای گفتن داشتن است. سبکهای مختلفی در ایران در رشته کاراته حضور دارند. ما جمعیت فراوانی در این رشته داریم. موضوع مدالآوری کاراته برای ما اهمیت زیادی دارد و همیشه به ورزش ایران کمک کرده است.
وی گفت: البته کاراته هنوز جزو رشتههای المپیکی نشده است و امیدوارم این اتفاق زود رقم بخورد. جمعیت این رشته فراگیر است و با توجه به محدودیتهای موجود این مرکز را بازسازی کردند و در اختیار کاراته قرار دادند. امیدواریم در ناگویا ژاپن در کاراته درخشش داشته باشیم. البته به غیر از درخشش پسران کاراته از دختران هم انتظار داریم. اعزامهای خوبی داشتند و در مسابقات خوبی شرکت کردند و ما بسیار به این رشته امیدواریم.
وزیر ورزش درباره آخرین وضعیت ویزای تیم ملی فوتبال برای جامجهانی گفت: کشور میزبان باید شرایط میزبانی را فراهم کند و یکی از شرایط آن است که امکانات ویزایی را برای بازیکنان، کادر و عوامل رسانه فراهم کند. مواردی مطرح میشود ولی فکر نمیکنم مشکلی برای ویزا پیش بیاید.
دنیامالی گفت: برگزاری کمپ تیم ملی فوتبال در مکزیک بحثی است که خود فیفا مطرح کرد. کمپی که پیشنهاد شد برای تیم ملی کمپ مدرنی است و هتل تا این کمپ فاصله کمی دارد.
وزیر ورزش تاکید کرد: دلیلی ندارد که بازیکنان ما ویزا دریافت نکنند. فیفا تمام تمهیدات را با آمریکاییها به اتمام رسانده است.
وی در مورد بلاتکلیف ماندن رقابت های لیگ برتر فوتبال و نظرات متناقض مدیران تیم ها نیز گفت: شرایط جنگی باعث توقف لیگ شد. برخی تیمها حق خودشان میدانند که اعتراض داشته باشند. اجماع عمومی باشگاهها تصمیمگیرنده است. تیمی که فکر میکند حقش ضایع شده میتواند شکایت خود را داشته باشد.
وزیر ورزش و جوانان گفت: امریکا به عنوان میزبان جام جهامی باید شرایط را برای تیمها فراهم کند. به همین خاطر تیم ملی فوتبال ایران مشکلی برای ویزا نخواهد داشت.
