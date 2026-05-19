به گزارش خبرنگار مهر، کنگره فرهنگی هنری با عنوان « پرواز تا خورشید» به مناسبت دومین سالگرد رییس‌جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان با حضور اصحاب فرهنگ و هنر فرهیختگان و مدیران ارشد کشور و جمعی از مردم و دوستداران شهید رییسی در تالار وحدت ایران ، برگزار شد.



