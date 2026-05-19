۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

دومین سالگرد رییس‌جمهور شهید و همراهان ایشان برگزار شد

دومین سالگرد رییس‌جمهور شهید و همراهان ایشان با حضور اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و مسئولان کشوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره فرهنگی هنری با عنوان « پرواز تا خورشید» به مناسبت دومین سالگرد رییس‌جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان با حضور اصحاب فرهنگ و هنر فرهیختگان و مدیران ارشد کشور و جمعی از مردم و دوستداران شهید رییسی در تالار وحدت ایران ، برگزار شد.

 

رامین عبداله شاهی

