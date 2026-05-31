مرتضوی: شهید رئیسی مدام پیگیر اعطای کالابرگ به مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت شهید رئیسی، صبح امروز (یکشنبه ۱۰ خردادماه) در دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیتالله ابراهیم رئیسی، اظهار کرد: حکمرانی اجتماعی در ادبیات معاصر علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی به مجموعه سازوکارهایی اطلاق میشود که در آن دولت، جامعه و شهروندان در فرآیند شناسایی مسائل، اجرا و ارزیابی سیاستها مشارکت میکنند. در این چارچوب، کارآمدی حکومت به میزان اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، پاسخگویی و توانایی حل مسائل مردم بستگی دارد.
وی افزود: برخلاف رویکردهای سنتی، حکمرانی اجتماعی بر این اصل استوار است که مردم نه مخاطبان منفعل، بلکه شرکای فعال در اداره جامعه هستند. از اینرو، حضور در میان مردم و شنیدن مطالبات آنان، بستر کاهش فاصله میان سیاستگذاران و جامعه مدنی را فراهم میکند.
مرتضوی با اشاره به شیوه مدیریتی شهید رئیسی، گفت: شهید رئیسی در حوزه حکمرانی اجتماعی، ایدهها را به پدیده تبدیل میکرد. وی نه یک نظریهپرداز حوزوی و دانشگاهی، بلکه در عرصه عمل و اجرا، مدیری ارشد، توانمند و صاحب برنامه در شناسایی و حل نظام مسائل کشور بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت شهید رئیسی، ادامه داد: بنده هم در قوه قضاییه، هم در آستان قدس رضوی و هم در دولت، با شهید رئیسی همکاری داشتم و باید بگویم که سلوک حکمرانی او منحصر به فرد بود. او در زمره مدیرانی نبود که پشت میز بنشیند و گزارشهای ارائهشده را تحلیل کند؛ شهید رئیسی در حوزه حکمرانی اجتماعی مرد میدان بود.
وی تصریح کرد: شهید رئیسی تأکید زیادی بر سفرهای استانی داشت و در این زمینه طرحی نو درانداخت. همه ما در دولت نیز موظف شدیم در همین مسیر حرکت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت شهید رئیسی، با اشاره به اهتمام ویژه رئیسجمهور شهید نسبت به مسائل معیشتی مردم، اظهار کرد: نخستین سفارش شهید رئیسی به بنده، موضوع پیگیری اعطای کالابرگ به مردم بود.
وی افزود: شهید رئیسی در طول هفته چندین بار مسائل معیشتی مردم و روند اجرای طرح کالابرگ را پیگیری میکرد و نسبت به این موضوع حساسیت ویژهای داشت و در یک بازه زمانی کوتاه، توانستیم ۶۱ میلیون نفر را تحت پوشش طرح کالابرگ قرار دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت شهید رئیسی با اشاره به دیگر اولویتهای رئیسجمهور شهید، تصریح کرد: یکی دیگر از تأکیدات شهید رئیسی، موضوع اشتغال بود و در این راستا نیز توانستیم اقدامات مؤثری انجام دهیم و به خوبی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کنیم.
