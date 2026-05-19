  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

ارسال پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران قوا

ارسال پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران قوا

وزیر راه و شهرسازی از ارسال پیشنهاد تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی به سران قوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق در نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: با وجود افزایش قیمت فایل‌های فروش، عملاً خرید و فروش قابل توجهی در بازار انجام نمی‌شود و بازار مسکن تحت تأثیر شرایط اقتصادی و التهابات اخیر قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه مسئله مسکن صرفاً یک موضوع بخشی نیست، افزود: موضوع مسکن به حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مرتبط است و نیازمند تصمیم‌گیری هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از مستأجران اظهار کرد: پیش‌نویس پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها حداکثر تا ۲۵ درصد، از اسفندماه تهیه و برای بررسی و تصویب به مراجع مربوط ارسال شده است.

صادق ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، پیشنهاد شده این مصوبه به مدت یک سال اجرا شود و میزان افزایش اجاره‌بها نیز متناسب با شرایط هر استان، توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین شود.

وی همچنین گفت: اجرای این مصوبه نیازمند همراهی قوه قضاییه است تا در صورت بروز اختلافات و شکایت‌های احتمالی، امکان اجرای مؤثر آن فراهم باشد.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد، مصوبه مربوط به حمایت از مستأجران در روزهای آینده نهایی و ابلاغ شود.

کد مطلب 6835005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها