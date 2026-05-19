ارسال پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران قوا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق در نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: با وجود افزایش قیمت فایل‌های فروش، عملاً خرید و فروش قابل توجهی در بازار انجام نمی‌شود و بازار مسکن تحت تأثیر شرایط اقتصادی و التهابات اخیر قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه مسئله مسکن صرفاً یک موضوع بخشی نیست، افزود: موضوع مسکن به حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مرتبط است و نیازمند تصمیم‌گیری هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از مستأجران اظهار کرد: پیش‌نویس پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها حداکثر تا ۲۵ درصد، از اسفندماه تهیه و برای بررسی و تصویب به مراجع مربوط ارسال شده است.

صادق ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، پیشنهاد شده این مصوبه به مدت یک سال اجرا شود و میزان افزایش اجاره‌بها نیز متناسب با شرایط هر استان، توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین شود.

وی همچنین گفت: اجرای این مصوبه نیازمند همراهی قوه قضاییه است تا در صورت بروز اختلافات و شکایت‌های احتمالی، امکان اجرای مؤثر آن فراهم باشد.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد، مصوبه مربوط به حمایت از مستأجران در روزهای آینده نهایی و ابلاغ شود.