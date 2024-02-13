۷۵۰ صندوق قرض الحسنه در استان سمنان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از مسئولان سپاه استان سمنان با نماینده ولی فقیه در استان به میزبانی دفتر وی، توانمندسازی و کارآفرینی را در زمره رسالت‌ها و اقدامات سپاه استان دانست و تاکید کرد: ۷۵۰ صندوق‌های قرض الحسنه اشتغال زا در استان سمنان ایجاد شده است.

وی استفاده از ظرفیت‌های دولتی برای اشتغال در استان سمنان را از دیگر اقدامات سپاه استان دانست و تاکید کرد: قرارگاه مقاومت مردمی و امنیت پایدار در راستای ارتقای امنیت عمومی استان از دیگر اقدامات سپاه در سال جاری بوده است.

فرمانده سپاه استان سمنان از ایجاد قرارگاه محرومیت زدایی و سازندگی در راستای بسیج آب رسانی و جهاد روشنایی در استان خبر داد و گفت: هدف این طرح‌ها خدمت رسانی به مناطق کمتر برخوردار است.

شوقانی شرکت در ساخت واحدهای مسکن ملی و طرح نهضت ملی در استان سمنان را از دیگر اقدامات سپاه دانست و تاکید کرد: تکمیل پروژه‌های راه، پل سازی و مرمت ابنیه به خصوص در مناطق کمتر برخوردار از جمله دیگر اقدامات سپاه استان محسوب می‌شود.

وی قرارگاه اردوهای تعالی بخش را دیگر برنامه سپاه استان سمنان دانست و گفت: برنامه‌های راهیان نور و راهیان پیشرفت در راستای جهاد تبیین از دیگر اقدامات سپاه محسوب می‌شود.