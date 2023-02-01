به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی صبح چهارشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با موضوع دهه فجر به میزبانی سپاه سمنان ضمن بیان اینکه طی دهه مبارک فجر ۱۰۰ برنامه شاخص در سراسر استان سمنان اجرا خواهد شد، ابراز داشت: تلاش شد تا این برنامه‌ها بتواند خدمتی را به مردم ارائه و در راستای امید افزایی و افزایش نشاط اجتماعی صورت گیرد.

وی افزود: طبق روال همیشگی برنامه‌های دهه فجر با تجدید میثاق با آرمان‌های رفیع شهدا و امام راحل آغاز و در ادامه دیدار با خانواده‌های شهدا، ایثارگران و رزمندگان انجام خواهد شد و همچنین جلسات روایتگری و خاطره گویی انقلاب نیز اجرا می‌شود تا نسلی که آن دوران را درک نکرده بتواند با رشادت، دلیری و جانبازی جوانان چهار دهه پیش برای به ثمر نشستن انقلاب آشنا شود.

جانشین فرمانده سپاه استان سمنان از افتتاح ۵۰ واحد نیروگاه خورشیدی، ۳۹۰ کارگاه تولید و اشتغال خانگی و افتتاح استخر ذخیره آب خبر داد و ابراز داشت: برگزاری اردو راهیان پیشرفت ویژه فرهنگیان در مجموعه پارک ملی و نمایشگاه هوا فضای سپاه، اردوهای صنعتی دانش آموزان و راهیان نور دیگر عناوین برنامه‌های شاخص را شامل می‌شود.

شوقانی با بیان اینکه پنج هزار و ۶۰۰ فعالیت فرهنگی، هنری و اجتماعی نیز برای استان سمنان در دستور کار است، تصریح کرد: برنامه‌هایی از قبیل مسابقات ورزشی، نقاشی، خطاطی، محافل شعر و قصه، اجرای جشنواره‌های ورزشی و غیره در سطح شهرها و روستاهای استان سمنان اجرا می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه روایت پیشرفت و امید آفرینی، جهاد پیشرفت و جهاد خدمت سه رویکرد سپاه در اجرای برنامه‌های بزرگداشت دهه فجر است، افزود: خدمت‌رسانی توأم با امیدآفرینی، پیشرفت و آبادانی در قالب طرح جهاد خدمت در دست اقدام است.