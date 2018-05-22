به گزارش خبرنگار مهر ، سعید حاجیان در دومین جلسه شورای اشتغال شهرستان شادگان که ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی که متعهد به اجرای مصوبات جلسه شورای اشتغال هستند موظف هستند نسبت به پیگیری مستمر مصوبات در بخش های مختلف تلاش کنند.

وی بر پیگیری مسئولان اجرایی شهرستان برای جذب اعتبارات اشتغال‌زایی تاکید کرد و افزود: مسئولان ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید نسبت به جذب اعتبارات اشتغال زایی از سوی اداره کل مربوطه تلاش کنند تا اعتبارات اعلام شده بطور کامل جذب شود.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: بانک‌های عامل این شهرستان در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان همکاری بیشتری داشته باشند.​

وی همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت بندر تجاری شادگان، گفت: با فعال بودن بندر شادگان مقرر شد ۱۰درصد بار هر تاجر به منظور ایجاد رونق در بازار با هماهنگی اداره صنعت،معدن و تجارت و مشاور فرماندار در امور بندر در بازارچه همراه ملوان شهرستان عرضه شود.