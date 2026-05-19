جلوگیری از اخراج کارگران یک واحد معدنی در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی در سخنانی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه و رئیس‌کل دادگستری لرستان مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و دفاع از حقوق کارگران، از پیگیری و حل مشکلات یک معدن سنگ در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر بروز اختلافات و مشکلات در این واحد تولیدی و مراجعات متعدد کارگران، دستگاه قضایی بلافاصله وارد عمل شد. با برگزاری جلسات متعدد با مدیران و مسئولان اجرایی شرکت در دادستانی، اختلافات موجود مرتفع شد و از اخراج ۱۰ کارگر این معدن جلوگیری به عمل آمد.

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد با بیان اینکه دستگاه قضایی امروز به‌عنوان یکی از حامیان اصلی تولید و اشتغال در کنار سایر نهادها قرار دارد، افزود: تلاش ما بر این است که با رفع موانع حقوقی و قضایی، مسیر فعالیت واحدهای اقتصادی و صنعتی هموار شود. در شرایط حساس اقتصادی کنونی، همکاری و پیگیری مستمر همه دستگاه‌ها برای صیانت از حقوق کارگران و جلوگیری از آسیب‌دیدن تولید و اشتغال در کشور ضروری است.