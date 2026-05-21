نوری: سیستم امنیت غذایی ایران در میان ۵ سیستم برتر جهانی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با جمعی از اساتید و نخبگان علمی و دانشگاهی حوزه کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی گفت: سیستم امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تاب‌آوری و استحکام بالا، در میان ۵ سیستم برتر جهانی قرار دارد.

وی افزود: این دستاورد حاصل اتحاد میان قوا، تلاش شبانه‌روزی فعالان زنجیره تولید و حمایت‌های علمی و اجرایی بوده است.

وی با ابیان اینکه برای توسعه و ارتقای امنیت غذایی، افزایش «بهره‌وری» ضروری است، تأکید کرد: در این مسیر، نیازمند بهره‌گیری حداکثری از علم، دانش و تجربه اساتید دانشگاه هستیم.

نوری قزلجه اظهار کرد: ایران به دلیل قرارگیری در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و دسترسی به دریاهای شمال و جنوب، ظرفیت تبدیل شدن به «هاب غذایی منطقه» را دارد.