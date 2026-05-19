۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

تصمیم رژیم صهیونیستی برای تعطیلی نهایی کنسولگری خود در استانبول

یک رسانه عبری فاش کرد که رژیم صهیونیستی در حال بررسی تعطیلی نهایی کنسولگری خود در استانبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، ژیم صهیونیستی با ادعای تشدید بحران دیپلماتیک با ترکیه، در حال بررسی تعطیلی کنسولگری خود در استانبول است و تنها سفارت این رژیم در آنکارا را به عنوان نمایندگی رسمی خود در ترکیه باقی خواهد گذاشت.

هر دو نمایندگی رژیم صهیونیستی در ترکیه یعنی سفارت اشغالگران در آنکارا و کنسولگری آن ها در استانبول، از زمان عملیات غرورآفرین ۷ اکتبر با نام «طوفان الاقصی» از سوی مقاومت فلسطین (حماس) از سکنه بوده‌اند.

دیپلمات‌ های رژیم صهیونیستی که به ترکیه اعزام شده‌اند در حال حاضر در بلغارستان مستقر هستند، در حالی که کارکنان محلی نیز از خانه کار می‌کنند.

