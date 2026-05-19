تجربه هندبالیست های مس، نیروی زمینی سبزوار را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ برتر هندبال مردان درحالی شامگاه سهشنبه ۲۹ اردیبهشت با ۳ دیدار در سالن تجلی شهر کرمان برگزار شد که در مهمترین دیدار هفته ۲ تیم مدعی استقلال و سپاهان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این دیدار استقلال موفق شد با نتیجه ۲۶ بر ۲۲ از سد سپاهان بگذرد.
در دیگر دیدار هفته مس کرمان به مصاف نیروی زمینی سبزوار رفت و در حالی که این بازی با نتیجه ۳۰ بر ۲۵ به سود مسیها تمام شد اما دو نیمه سنگین را برای نارنجیپوشان کرمانی رقم زد.
نیروی زمینی سبزوار که تیمی متشکل از اعضای تیم ملی جوانان ایران بودند در یک بازی زیبا و پایاپای مقابل مسیهای کرمان قرار گرفتند، اما در نهایت مسیها از نجربه خود برای پیروزی در این بازی استفاده کردند.
این بازی که در ابتدا برای مسیها گره خورده بود با از دست دادن موقعیتهای متعدد این تیم حتی از روی نقطه پنالتی همراه بود.
مسیها که در همان دقایق ابتدایی بیش از ۵ موقعیت گلزنی را از دست دادند گل اول بازی را دقیقه ۵ از سبزوار دریافت کردند تا طلسم گل نزدن دو تیم در این بازی بشکند.
مسی ها باز هم در گلزنی ناموفق عمل کردند تا دقیقه ۶ سبزواریها از روی نقطه پنالتی گل دوم خود را بزنند.
مس کرمان به وسیله یونس آثاری گل اول را در دقیقه ۷ زد و بعد از این موتور گلزنی مسیها روشن شد.
محمدرضا کاظمی گل دوم مس را زد تا بازی مساوی شود.
دقیقه ۸ باز هم یک پنالتی برای نیروی زمینی گرفته شد تا سبزواریها گل بعدی خود را هم وارد دروازه حریف کنند.
افشین صادقی که در ۱۰ دقیقه ابتدای بازی در گلزنی ناکام عمل کرده بود بالاخره در دقیقه ۱۰ از روی نقطه پنالتی گل اول خود را زد تا بازی ۴ بر ۳ شود و پس از او یونس آثاری با زدن گل بعدی بازی را برای مس به تساوی کشاند.
بعد از این گل مس که به خود آمده بود با واکنش امیرعباس زارعی گلر خود مانع از گلزنی سبزواریها شد تا صادقی از دروازه خالی استفاده کند و مس اولین بار در بازی جلو بیفتد.
در دقیقه ۲۰ بازی علیرضا پیرزادهاهوازی بازیکن مس کرمان با خطایی که مرتکب شده بود با اعلام داور دیسکالیفه شد تا سبزواریها که مجدد صاحب پنالتی شده بودند گل دیگری به ثمر رساندند.
بازی درحالی پایاپای دنبال میشد که حسین ایرانمنش با زدن گل ۱۵ مس برای اولین بار اختلاف را به ۲ گل رساند.
با وجود بازی سختی که برای خصوصا مسیها رقم خورد این تیم توانست ۱۷ بر ۱۴ نیمه اول را برنده به رختکن برود.
نیمه دوم با عملکرد بهتر مسیها همراه بود و آنها با استفاده از تجربه خود گل ۱۸ و ۱۹ را درحالی که سبزوار در حالت پاور بود بهثمر رساندند.
زارعی که نیمه دوم را با چند عملکرد خوب شروع کرده بود ۳ سیو موفق در ابتدای نیمه دوم پشت هم انجام داد.
مسیها که در نیمه دوم از تجربه خود استفاده میکردند بیستمین گل خود را به وسیله افشین صادقی به ثمر رساندند تا اختلاف بازی به ۶ گل برسد.
تیم سبزواری گل ۲۳ را در دقیقه ۱۹ بازی به ثمر رساند تا اختلاف بازی به یک گل برسد و بازی در اوج حساسیت دنبال شود، اما این مسیها بودند که با تجربه خود توانستند بازی را اداره کنند و اختلاف را ببشتر و بیشتر کنند.
در سوی مقابل امیرعباس زارعی با مهار پنالتی سبزواریها عملکرد خوب خود در دروازه را بار دیگر در این بازی تکرار کرد.
دقیقه ۲۶ بازی ستاره میدان امیرعباس زارعی بود که با ۴ سیو پشت سر هم در ۲ حمله سبزواریها را در گلزنی ناکام گذاشت.
زارعی با ۱۵ سیو در بازی که ۱۲ سیو آن در نیمه دوم بوده نقش بهسزایی در بسته نگه داشتن تیم مس کرمان داشت.
تجربه مسیها و درخشش گلر جوان مس در نیمه دوم برگ برنده آنها در بازی سخت این تیم برابر نیرو زمینی سبزوار بود و این تیم توانست با نتیجه ۳۰ بر ۲۵ نیرو زمینی سبزوار را شکست دهد.
افشین صادقی نیز با زدن ۱۱ گل برترین گلزن تیم هندبال مس در این دیدار بود.
نظر شما