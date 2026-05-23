۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

ادای احترام هندبالی‌ها به شهید تنگسیری در روز پایانی لیگ برتر

هفته پایانی سی‌وهشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور ۵ خرداد به نام شهید سرافراز «علیرضا تنگسیری» برگزار می‌شود تا پرونده این رقابت‌ها با معرفی قهرمان فصل بسته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به ایستگاه‌های پایانی خود رسیده است و قرار است بازی‌های هفته ماقبل آخر و یک دیدار از هفته پایانی این دوره از مسابقات فردا یکشنبه ۳ خرداد ماه در کرمان برگزار شود و طبق برنامه ریزی انجام شده، تیم‌های مدعی به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

هفته بیست و یکم با دیدار سنگ آهن بافق و سایپا تهران آغاز می‌شود. سایپا ۲۱ امتیازی که حتی روی کاغذ نیز شانسی برای قهرمانی در این دوره ندارد، برای بهبود جایگاه خود در جدول تلاش می‌کند و سنگ آهن بافق در پی افزایش امتیازات خود می‌باشد.

مس کرمان و سپاهان اصفهان جذاب‌ترین بازی هفته را برگزار خواهند کرد. این دو تیم که به ترتیب رده‌های دوم و سوم جدول را به خود اختصاص داده‌اند فقط ۲ امتیاز اختلاف دارند و برای باقی ماندن در کورس بالای جدول این بازی برای هر دوی آن‌ها حائز اهمیت فراوانی است.

صدرنشین لیگ برتر در هفته بیست و یکم رو در روی تیم انتهای جدولی پرواز هوانیروز قرار خواهد گرفت. استقلال که برای قهرمانی به پیروزی در این دیدار نیاز دارد، با تمام توان و با غلبه بر تمامی مدعیان پا به این دیدار می‌گذارد.

تک دیدار آغازین هفته بیست و دوم نیز میان نفت و گاز گچساران و هپکو اراک به انجام می‌رسد تا دو تیم کارشان در مسابقات لیگ برتر سی و هشتم به اتمام برسد.

برنامه کامل بازیهای هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:

یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵

سنگ آهن بافق - سایپا تهران ، ساعت ۱۳:۰۰
مس کرمان - سپاهان اصفهان ، ساعت ۱۵:۰۰
پرواز هوانیروز - استقلال کازرون ، ساعت ۱۷:۰۰

دیدار آغازین هفته بیست و دوم لیگ برتر نیز به صورت زیر است:

یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵

نفت و گاز گچساران - هپکو اراک ، ساعت ۱۹:۰۰

