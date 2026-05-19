به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح در دیدار با استاندار گیلان با اشاره به ارتباط مستمر خود با مسئولان گیلان اظهار کرد: در طول مدت مسئولیت استاندار گیلان، همواره تلاش کردیم در کنار نماینده دولت در استان باشیم و هرجا که نیاز به حمایت و کمک بوده، وظیفه خود دانستیم که همراهی کنیم.

فتاح با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از مدیریت شهری رشت در حوزه‌های مختلف گفت: سال گذشته در پی درخواست‌های مسئولان استانی، تعهداتی برای کمک به شهرداری رشت داشتیم که تمامی این تعهدات به‌صورت کامل و صددرصد پرداخت شد و خوشحالیم که این اعتبارات صرف اجرای پروژه‌های عمرانی و ساماندهی شهر رشت شده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با اشاره به خسارات وارد شده به کسبه رشت در حوادث دی‌ماه بیان کرد: با درخواست استانداری گیلان مقرر شد تسهیلاتی برای حمایت از بازاریان و کسبه آسیب‌دیده پرداخت شود که در این جلسه میزان آن افزایش یافت.

به گفته فتاح، بخشی از این تسهیلات به‌صورت وام قرض‌الحسنه و مابقی در قالب تسهیلات عادی پرداخت می‌شود و نحوه توزیع و شرایط پرداخت آن با نظر استاندار گیلان انجام خواهد شد.

وی همچنین از مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در اجرای برخی پروژه‌های محرومیت‌زدایی در گیلان خبر داد و گفت: در یکی از مناطق محروم استان، برای پوشش یک کانال روباز که موجب مشکلاتی برای ساکنان منطقه شده بود، پذیرفتیم ۵۰ درصد هزینه اجرای این طرح را در کنار شرکت آب منطقه‌ای و دستگاه‌های مسئول تأمین کنیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی نیز تصریح کرد: سال گذشته بخشی از سهمیه تسهیلات اشتغال در گیلان جذب شد و امسال نیز با همکاری استانداری و بانک‌های استان تلاش می‌کنیم این روند با قدرت بیشتری ادامه یابد.

فتاح با اشاره به اجرای طرح خودکفایی برنج در کشور بیان کرد: این طرح به ابتکار ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست و استان گیلان به‌عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است.

وی یکی از اهداف ستاد اجرایی فرمان امام را توسعه کشاورزی در کشور دانست و افزود: سال گذشته این طرح در سطح محدودی اجرا شد اما امسال حدود پنج هزار هکتار از اراضی زیر کشت برنج پرمحصول قرار می‌گیرد و امیدواریم با تداوم این روند، کشور در حوزه تولید برنج نیز همانند گندم به سمت خودکفایی حرکت کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) همچنین از بازدید خود از شرکت‌های دارویی استان خبر داد و گفت: در شرایط فعلی کشور، حمایت از تولید دارو اهمیت ویژه‌ای دارد و از شرکت‌های دارویی گیلان حمایت خواهیم کرد تا تولید آن‌ها کاهش پیدا نکند و حتی افزایش یابد.