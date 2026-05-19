۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

بازداشت سارقان مسافربرنما در آبادان

آبادان ـ فرمانده انتظامی آبادان از دستگیری سارقان مسافربرنما در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان گوروئی سه شنبه شب در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: به‌دنبال وقوع سرقت به عنف تحت عنوان مسافرکش از بانوان در برخی مناطق شهرستان آبادان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی دو سارق به عنف را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ گوروئی تصریح کرد : در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سلاح جنگی کمری، یک رشته گردنبند و یک رشته طلای سرقتی متعلق به شکات و همچنین دو دستگاه خودرو ۴۰۵ به کار رفته در صحنه های سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی آبادان در خاتمه با اشاره به اعتراف متهمان به هفت فقره سرقت به‌عنف طلاجات بانوان تحت پوشش مسافربر نما گفت: علیه متهمان پرونده قضائی تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست که برای سفرهای درون و بین شهری، حتی الامکان از خودروهای مسافربر عمومی و مجاز استفاده کنند.

