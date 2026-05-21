به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی پوررجب اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بهار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی دقیق صحنه‌های سرقت، بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی هویت سارق شدند و با هماهنگی مرجع قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار تصریح کرد: متهم در تحقیقات فنی و پلیسی و در مواجهه با مدارک و مستندات موجود، به دو فقره سرقت منزل در این شهرستان اعتراف کرد.

سرهنگ پوررجب با بیان اینکه اموال مسروقه کشف شده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی از جمله استفاده از حفاظ و قفل‌های ایمن برای درب و پنجره منازل و نگهداری وجوه نقد و اشیای قیمتی در مکان‌های امن، در پیشگیری از وقوع جرایم با پلیس همکاری کنند.

