۳ کامیون حامل ۳۱۰۰ قطعه مرغ زنده غیرمجاز در محور هراز توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مدیریت ممنوعیت خروج مرغ زنده از استان و با دستور ویژه استاندار مازندران در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار استان و تاکیدات بیژن پولادی سرپرست فرمانداری ویژه آمل، ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشتزنی در محور خروجی شهرستان به سه دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف صادر کردند.
پس از توقف و بررسی مدارک حمل، مشخص شد محمولههای مذکور که شامل حدود ۳۱۰۰ قطعه مرغ زنده بود، فاقد مجوزهای قانونی لازم برای حمل و جابهجایی است.
در همین راستا، ضمن توقیف کامیونها و محمولههای فوقالذکر، اقدامات قانونی لازم جهت معرفی متخلفین به مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.
