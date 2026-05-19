۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

۳ کامیون حامل ۳۱۰۰ قطعه مرغ زنده غیرمجاز در محور هراز توقیف شد

آمل - ماموران پلیس امنیت اقتصادی آمل با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی این شهرستان، موفق به شناسایی و توقیف سه دستگاه کامیون حامل ۳۱۰۰ قطعه مرغ زنده غیرمجاز در محور هراز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مدیریت ممنوعیت خروج مرغ زنده از استان و با دستور ویژه استاندار مازندران در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار استان و تاکیدات بیژن پولادی سرپرست فرمانداری ویژه آمل، ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشت‌زنی در محور خروجی شهرستان به سه دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف صادر کردند.

پس از توقف و بررسی مدارک حمل، مشخص شد محموله‌های مذکور که شامل حدود ۳۱۰۰ قطعه مرغ زنده بود، فاقد مجوزهای قانونی لازم برای حمل و جابه‌جایی است.

در همین راستا، ضمن توقیف کامیون‌ها و محموله‌های فوق‌الذکر، اقدامات قانونی لازم جهت معرفی متخلفین به مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 6835201

