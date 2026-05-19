گزارش سالاری به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی مدیران سازمان تأمین اجتماعی با رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جهت بررسی مسائل و موضوعات تأمین اجتماعی به‌ ویژه در حوزه منابع و مصارف برگزار شد.

در جریان این نشست، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به تشریح وضعیت حال حاضر تأمین اجتماعی، موضوعات مرتبط و پیش‌بینی‌های مربوط به آینده سازمان متبوعش پرداخت.

وی در ادامه ضمن توضیح موارد اصلاحی پیشنهادی در راستای صیانت از حقوق ذی نفعان تأمین‌اجتماعی، موضوعات؛ بازنشستگی‌های سخت‌وزیان‌آور، توسعه بیمه‌ای گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر بیمه کسب و کارهای نوین، مکانیزم توکنایز تهاتر بدهی‌ها و مطالبات تأمین اجتماعی(تکو) و دیگر مسائل مرتبط با این سازمان را تشریح کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین به بیان بخشی از برنامه‌های تأمین‌اجتماعی از جمله اقدامات و برنامه‌ریزی‌های این سازمان در شرایط خاص کشور، اجرای عمده تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و به‌روزرسانی و تأدیه مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت پرداخت.

در جریان این نشست هم‌اندیشی، رئیس و نمایندگان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌ها و نظرات خود در ارتباط با تأمین منابع پایدار برای تأمین‌اجتماعی، تأدیه مطالبات سازمان از دولت در قانون بودجه، توسعه پوشش بیمه‌ای، اصلاحات قانونی تسهیلگر و پرداخت‌های «من‌غیرحق» نظیر مقرری ناشی از طلاق‌های صوری را مطرح کردند.

سالاری همچنین، پاسخگوی سئوالات، چالش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده توسط رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش‌های مختلف به ویژه مسائل جاری، تعهداتی، منابع و هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی بود.