به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش عصر سه شنبه در حاشیه بازدید میدانی از چهار پروژه عمران شهری، از اجرای مجموعهای از طرحهای عمرانی با هدف بهبود زیرساختهای شهری، ارتقای خدماترسانی و افزایش کیفیت فضاهای شهری خبر داد.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی بوشهر با اشاره به پروژههای مرتبط با ورودی شهر بوشهر گفت: بهسازی و ساماندهی مبلمان ورودی در راستای زیباسازی مسیرهای شهری و ارتقای خدمات در دستور کار است. بر این اساس اجرای فضای سبز حاشیه شمالی بلوار شهید قرهنی با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان و همچنین بهسازی و محوطهسازی تقاطع شهید رئیسی با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام میشود.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی بوشهر افزود: از دیگر محورهای مهم بازدید، پروژه مرتبط با آرامستان وادیالرحمه است.
وی گفت: در این بخش اقدامات عمرانی برای بهبود خدمات، از جمله ایجاد قطعه صالحین و تعریف فازهای جدید در حال پیگیری است تا ظرفیت و خدماترسانی این مجموعه افزایش یابد.
نیکروش همچنین به پروژههای مربوط به پارکینگ و فضاهای خدماتی اشاره کرد و اظهار کرد: اجرای پارکینگ ضلع غربی ورودی از جمله برنامههای در دست اجراست، علاوه بر این، احداث یک پارک بازی و بهسازی دیوارهها نیز با مجموع اعتبار ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به اجرا میشود.
وی در ادامه، با بیان اینکه مدیریت شهری همزمان به دنبال بهبود وضعیت معابر و خدمات در محلات نیز هست، گفت: در راستای ارتقای عبور و مرور و خدمات شهری، آسفالت کوچه های محلات تنگک در دستور کار قرار گرفته و همچنین کانال دفع آبهای سطحی محله سرتل برای کاهش مشکلات ناشی از روانآبها و ساماندهی وضعیت دفع آبهای سطحی در این محله انجام میشود.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی بوشهر در پایان تأکید کرد: این بازدیدها با هدف بررسی روند اجرایی پروژهها، پیگیری پیشرفت کار و اطمینان از تحقق اهداف تعیینشده انجام میشود تا شاهد بهبود محسوس در حوزه مبلمان شهری، زیرساختهای ترافیکی، خدمات آرامستانی و نیز ارتقای رفاه شهروندان باشیم.
