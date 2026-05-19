فرماندار سنندج: ۳۳۰۵ واحد مسکونی و تجاری درجنگ تحمیلی رمضان آسیب دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد بازسازی جنگ تحمیلی رمضان شهرستان سنندج اظهار کرد: در جریان این جنگ، ۲۲ نقطه از شهرستان سنندج هدف بمباران قرار گرفت که خسارات قابل توجهی به بخش‌های مسکونی، اداری و نظامی وارد کرد.

وی افزود: دستگاه‌های مختلف از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده مشارکت دارند و اقدامات آن‌ها در حال ارزیابی است.

فرماندار سنندج با بیان اینکه تاکنون ۶۲ میلیارد تومان برای جبران بخشی از خسارت‌ها پرداخت شده است، تصریح کرد: دستورالعمل بازسازی واحدهای مسکونی ابلاغ شده و شهرداری و سازمان نظام مهندسی نیز برای صدور پروانه ساخت آمادگی کامل دارند.

سجادی از شهروندان آسیب‌دیده خواست برای تکمیل پرونده و بهره‌مندی از تسهیلات و خدمات حمایتی به دستگاه‌های مربوطه مراجعه کنند.

وی با اشاره به تقسیم وظایف در حوزه بازسازی خاطرنشان کرد: بازسازی بخش دولتی بر عهده دستگاه‌های متولی و بازسازی واحدهای مسکونی مردم نیز بر عهده ستاد بازسازی بنیاد مسکن است.

فرماندار سنندج در تشریح آمار خسارت‌ها گفت: در مجموع ۳۳۰۵ واحد مسکونی و تجاری در این شهرستان آسیب دیده‌اند که شامل ۲۷۰۳ واحد مسکونی و ۶۰۲ واحد تجاری است.

به گفته وی، در این حملات ۴۱ واحد مسکونی و پنج واحد تجاری به‌طور کامل تخریب شده‌اند.

سجادی ادامه داد: همچنین ۶۰۰ واحد مسکونی نیازمند دریافت خسارت لوازم منزل و کمک‌های معیشتی هستند و تاکنون هزینه اسکان موقت ۸۳ واحد و اجاره‌بهای ۳۴ واحد تا زمان بازسازی پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: برای ۵۳۱ واحد دارای خسارت جزئی نیز مبالغ مربوطه پرداخت شده است.

فرماندار سنندج درباره خسارت خودروها نیز گفت: ارزیابی خسارت وسایل نقلیه توسط بیمه ایران انجام می‌شود و تاکنون برای ۶۷۱ دستگاه خودروی خسارت‌دیده در شهرستان پرونده تشکیل شده است.