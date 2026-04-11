پرداخت خسارت به ۷۶ واحد تعمیری در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از آغاز پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در این شهرستان خبر داد و گفت: روند جبران خسارات با اولویت‌بندی در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: در مجموع ۲ هزار و ۷۸۳ واحد مسکونی و تجاری در سنندج بر اثر حملات اخیر دچار آسیب شده‌اند که از این تعداد، ۵۹ واحد به‌طور کامل تخریب و در دسته احداثی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تاکنون به ۷۶ واحد تعمیری خسارت پرداخت شده و در بخش واحدهای تخریبی نیز ۲۹ مورد برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شده‌اند که از این میان، به ۲۰ واحد کمک‌هزینه اجاره پرداخت شده است.

فرماندار سنندج با تأکید بر لزوم تشکیل پرونده توسط آسیب‌دیدگان یادآور شد: متقاضیان باید به‌صورت حضوری به ستاد بازسازی شهرستان مراجعه کرده و نسبت به ثبت اطلاعات و تکمیل پرونده اقدام کنند.

سجادی با اشاره به عزم دولت برای جبران خسارات تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌ها برای جبران خسارات وارده به شهروندان به‌کار گرفته شده و تلاش می‌شود این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی عنوان کرد: ستاد بازسازی شهرستان سنندج در انتهای خیابان هفده شهریور، روبه‌روی دیوار لشکر و در محل بنیاد مسکن این شهرستان مستقر است.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان اعلام کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت برای واحدهای تخریبی، پس از تأیید در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، پیامک دریافت خواهند کرد و باید نسبت به انتخاب شعبه بانک اقدام کنند تا پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن انجام شود.

بر اساس این اطلاعیه، شماره تلفن ۴۰۱۰۰-۰۸۷ نیز به‌صورت شبانه‌روزی برای ثبت و اعلام خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری در سطح استان در نظر گرفته شده است.