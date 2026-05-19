کشف ۲ بزغاله وحشی در حاشیه بهبهان؛ متخلفان تحت پیگرد قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب با اشاره به کشف ۲ رأس بزغاله وحشی در حاشیه شهرستان بهبهان، افزود: این اقدام در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر زنده‌گیری و نگهداری گونه‌های حیات وحش از نوع کل و بز در یکی از روستاهای حومه بهبهان انجام شد.

وی اظهار کرد: پس از بررسی و تأیید صحت گزارش، نیروهای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه با اخذ مجوزهای قانونی و قضایی از دادستانی بهبهان و با همکاری مراجع انتظامی وارد عمل شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مأموران محیط زیست دهدشت با هماهنگی مرجع قضایی و همکاری محیط زیست بهبهان موفق به کشف ۲ رأس بزغاله وحشی دو ساله شامل یک نر و یک ماده شدند.

وی با بیان اینکه بزغاله‌های کشف شده هم‌اکنون در مرحله تیمارداری قرار دارند، گفت: پس از تأیید سلامت کامل توسط دامپزشک، این گونه‌ها در منطقه حفاظت‌شده خائیز رهاسازی خواهند شد.

دیانتی نسب با تأکید بر ممنوعیت قانونی نگهداری گونه‌های حیات وحش افزود: بر اساس نظر کارشناسان، این ۲ بزغاله حدود ۲ سال قبل پس از تولد از مادر جدا و توسط فرد متخلف نگهداری شده‌اند که این اقدام تخلف زیست‌محیطی محسوب می‌شود و مطابق قانون شکار و صید، برای متخلفان مجازات کیفری و حقوقی در پی خواهد داشت.