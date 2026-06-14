ثبت چهارقلوزایی بزهای وحشی در خائیز کهگیلویه 

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب از ثبت تصاویر کم‌نظیر زایش یک تا چهارقلو در جمعیت بزهای وحشی منطقه حفاظت‌شده خائیز خبر داد و این رخداد را نشانه‌ای از پویایی حیات وحش و بهبود شرایط حفاظتی این زیست‌بوم ارزشمند دانست.

وی با اشاره به پایان فصل زایش حیات وحش در منطقه حفاظت‌شده خائیز که از اواسط فروردین تا اواسط خرداد ادامه دارد، اظهار کرد: کارشناسان و محیط‌بانان این منطقه موفق شدند تصاویر ارزشمندی از زایش‌های تک‌قلو، دوقلو، سه‌قلو و حتی چهارقلو در جمعیت بزهای وحشی ثبت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: با وجود آنکه فصل جفت‌گیری حیات وحش در پاییز گذشته همزمان با شرایط خشکسالی و کمبود علوفه سپری شد، اما خوشبختانه امسال شاهد زادوولد موفق و قابل توجه در جمعیت کل و بز وحشی منطقه بودیم.

وی ثبت چهارقلوزایی در بزهای وحشی را رخدادی کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: ثبت این تصاویر، نشانه سلامت نسبی زیستگاه، وضعیت مناسب جمعیت حیات وحش و نتیجه تلاش‌های حفاظتی انجام‌شده در منطقه است.

دیانتی‌نسب با تأکید بر نقش جوامع محلی در حفاظت از خائیز تصریح کرد: منطقه حفاظت‌شده خائیز با وجود گستردگی و اهمیت زیستی، تنها توسط هفت نیروی اجرایی و محیط‌بان مدیریت می‌شود، اما همراهی و مشارکت دلسوزانه ساکنان روستاهای اطراف موجب شده روند حفاظت از تنوع زیستی منطقه به شکل مطلوبی ادامه یابد.

وی بیان کرد: مردم محلی در خائیز به‌عنوان چشم‌ها و گوش‌های محیط زیست عمل می‌کنند و نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات و حفاظت از گونه‌های جانوری ایفا می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تنوع زیستی ارزشمند خائیز گفت: این منطقه علاوه بر کل و بز وحشی، زیستگاه گونه‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی، کاراکال، کفتار، گرگ، روباه و تشی است و پرندگانی نظیر کبک، تیهو، سارگپه، عقاب معمولی، عقاب مارخوار، شاه‌بوف، جغد ماهی‌خوار، بحری، بالابان و پرنده کمیاب بوچانگاه خاکستری نیز در آن زیست می‌کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تداوم حمایت‌های مردمی و تقویت اقدامات حفاظتی، زمینه حفظ و ارتقای تنوع زیستی خائیز را بیش از پیش فراهم کند و گفت: ثبت چهارقلوزایی در بزهای وحشی، پیام روشنی از امید به آینده این میراث طبیعی ارزشمند است.