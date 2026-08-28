تورم مردادماه ۶۹.۹ درصد شد؛ تورم ماهانه ۳.۴ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در مرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۰۰.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹.۹ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۸۹ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، تورم دخانیات و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همچنان در صدر جدول قرار دارد. در مرداد ماه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم ۱۲۷.۵درصدی ثبت کردند.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۴ درصد بوده است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۳.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۳ درصد بوده است.

گفتنی است، تورم ماهانه خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۵، ۳.۱ درصد بود؛ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۵ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۶ درصد بود.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۹.۹ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم، تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم است.

بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱۰.۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۹.۶ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.