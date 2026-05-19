کاهش نرخ باروری در کهگیلویه و بویراحمد به ۱.۳۷ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی شامگاه سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه افزود: در روزهای آلوده، مردم تا حد امکان در خانه بمانند، از حضور غیرضروری در اماکن عمومی خودداری کنند و هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.

آلودگی هوا عامل جدی تهدید سلامت

وی با بیان اینکه منبع اصلی آلودگی هوا در استان گرد و غبار است، اظهار کرد: بیماران قلبی، عروقی و تنفسی بیش از دیگران در معرض آسیب هستند و باید مراقبت بیشتری داشته باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: ایستگاه پایش آلودگی هوا در معاونت بهداشتی فعال شده و وضعیت هوا به صورت مستمر رصد می‌شود.

آغاز پزشک خانواده شهری از شهریور

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح پزشک خانواده شهری در شهرستان بویراحمد خبر داد و گفت: تلاش داریم این برنامه از ابتدای شهریورماه به صورت رسمی آغاز شود.

شریفی بیان کرد: هدف اصلی پزشک خانواده، کاهش هزینه‌های درمان، توزیع عادلانه خدمات سلامت و جلوگیری از مراجعه غیرضروری به مراکز تخصصی است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در موفقیت این طرح افزود: اعتماد مردم به پزشک خانواده مهم‌ترین رکن اجرای موفق این برنامه است و رسانه‌ها باید در فرهنگ‌سازی همراهی کنند.

کاهش جمعیت به یک نگرانی جدی تبدیل شده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با ابراز نگرانی از روند کاهش جمعیت در استان گفت: نرخ باروری در کهگیلویه و بویراحمد از ۲.۵ در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱.۳۷ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

وی افزود: اگر نرخ باروری به زیر ۱.۳ برسد، عملاً پنجره جمعیتی بسته می‌شود و جامعه با بحران سالمندی و مشکلات اقتصادی گسترده مواجه خواهد شد.

شریفی تاکید کرد: مشکلات اقتصادی، تغییر سبک زندگی و کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری از عوامل مهم افت جمعیت هستند.

افزایش ازدواج و کاهش طلاق در استان

شریفی با اشاره به برخی شاخص‌های اجتماعی امیدوارکننده اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، حدود ۷.۵ درصد افزایش ازدواج و یک درصد کاهش طلاق در استان ثبت شده است.

وی گفت: نرخ طلاق در استان همچنان بالا است اما کاهش آن می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده برای بهبود شرایط اجتماعی باشد.

خدمات سلامت در مناطق محروم توسعه یافته است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به زیرساخت‌های بهداشت و درمان در مناطق روستایی بیان کرد: در بسیاری از مناطق روستایی استان، به ازای هر کمتر از هزار نفر یک خانه بهداشت فعال وجود دارد.

وی افزود: بیش از ۸۰ مرکز خدمات جامع سلامت در استان فعال است و خدمات اولیه سلامت در دورترین نقاط نیز ارائه می‌شود.

حمایت از جوانی جمعیت ادامه دارد

شریفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه جوانی جمعیت گفت: مراکز درمان ناباروری، کلاس‌های آمادگی زایمان و مشاوره‌های فرزندآوری در سطح استان فعال هستند.

وی تصریح کرد: سال گذشته بخشی از مادرانی که تصمیم به سقط جنین داشتند، با مشاوره‌های تخصصی از این تصمیم منصرف شدند و این موضوع از اقدامات مهم حوزه سلامت استان بوده است.