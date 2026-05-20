جشن وصال ۴۰ زوج کرجی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ازدواج آسمانی امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، سالن شش هزار نفری هندبال مجموعه ورزشی انقلاب کرج، میزبان جشنی باشکوه تحت عنوان «یک شهر، یک عروسی» بود. این رویداد عظیم که به شکرانه این پیوند ملکوتی رقم خورد، در حالی برگزار شد که کشور در میانه حماسه‌آفرینی‌های جنگ تحمیلی سوم، شاهد گره خوردن شادی و ایثار در بطن جامعه است.

در اوج این گردهمایی پرشور، زوج‌های جوان شرکت‌کننده با حضور در جایگاه ویژه، با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تجدید بیعت کردند و دل در گرو آرزوی سربلندی و موفقیت برای ایران عزیز بستند. این صحنه نمادین، تابلویی بدیع از پیوند عشق و حماسه را پیش چشم حاضران ترسیم کرد؛ جایی که زمزمه عهد جوانان با آرمان‌های انقلاب، فضای سالن شش هزار نفری را سرشار از شور و حماسه‌ای وصف‌ناشدنی ساخت.

این گردهمایی تنها یک جشن ساده نبود، بلکه نمایشی از انسجام ملی در روزگار سخت نبرد بود.

برگزارکنندگان با پیوند «آسمانی‌ترین پیوند زمینی» به روحیه مقاومت ملت، به همگان ثابت کردند که خانواده‌های ایرانی حتی در گرماگرم جنگ تحمیلی سوم، محکم‌تر از همیشه پای عهد خود با ایران ایستاده‌اند و از دل این شادی، درخت تنومند ایستادگی را آبیاری می‌کنند.