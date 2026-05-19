نحوه برگزاری امتحانات مدارس خراسان شمالی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل جامع برگزاری ارزشیابی تحصیلی نوبت دوم مدارس خراسان شمالی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، ارزشیابی دوره ابتدایی به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و فرآیند نمره‌دهی مطابق آئین‌نامه ارزشیابی کیفی-توصیفی و بر پایه مستندات عملکرد دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی توسط معلمان و با نظارت مدیران مدارس صورت خواهد گرفت.

در دوره اول متوسطه نیز امتحانات پنج درس ریاضی، علوم، فارسی، مطالعات اجتماعی و عربی به صورت حضوری برگزار می‌شود و ارزشیابی سایر دروس بر اساس عملکرد سالانه دانش‌آموزان خواهد بود.

همچنین آزمون‌های حضوری پایه نهم به صورت هماهنگ استانی برگزار می‌شود.

طبق این ابلاغیه، امتحانات پایه دهم متوسطه دوم حضوری خواهد بود اما درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است.

در شاخه کار و دانش نیز امتحانات کتبی استاندارد مهارت و سایر دروس غیرمهارتی از ۹ خردادماه به صورت حضوری برگزار می‌شود و ارزشیابی دروس عملی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

همچنین در شاخه فنی و حرفه‌ای، امتحانات دروس عمومی و شایستگی‌های غیرفنی از ۹ خردادماه حضوری برگزار شده و ارزشیابی مهارت‌های فنی نیز تا پایان شهریور به صورت حضوری انجام می‌شود.

در بخش الزامات اجرایی نیز تأکید شده مدارس باید برنامه‌ریزی آزمون‌ها را به گونه‌ای انجام دهند که از تجمع دانش‌آموزان جلوگیری شود و بیش از دو کلاس به طور همزمان در مدرسه حضور نداشته باشند.

بر اساس این دستورالعمل، مدارس دو نوبته نیز موظفند آزمون‌ها را در هر نوبت به صورت جداگانه برگزار کنند و از تجمیع پایه‌ها خودداری شود.

همچنین در این ابلاغیه آمده است ارزشیابی‌ها باید متناسب با سطح آموزش‌های مجازی و شرایط موجود کشور باشد و از هرگونه سخت‌گیری خارج از اهداف آموزشی پرهیز شود.