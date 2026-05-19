۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

امتحانات در البرز غیرحضوری شد

کرج _ استاندار البرز از تغییر آرایش امتحانات مدارس استان خبر داد؛ تمام مقاطع به جز یازدهم و دوازدهم، مجازی ارزشیابی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، ظهر امروز از تغییر نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم مدارس این استان خبر داد و اعلام کرد که تمامی مقاطع تحصیلی به جز پایه‌های یازدهم و دوازدهم، به صورت مجازی ارزشیابی خواهند شد.

استاندار البرز، با اشاره به جزئیات نحوه برگزاری امتحانات اظهار داشت: بر اساس تصمیم جدید، امتحانات دوره ابتدایی همچون گذشته به صورت مجازی و مبتنی بر سنجش مستمر معلمان برگزار می‌شود. همچنین دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز که پیشتر مقرر بود به صورت حضوری امتحان دهند، اکنون آزمون‌های خود را در بستر مجازی پشت سر خواهند گذاشت.

وی تصریح کرد: امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم اما کماکان تابع برنامه‌ریزی کشوری است و این دو مقطع به دلیل سراسری و هماهنگ بودن آزمون‌ها، طبق ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهند شد و استان در این خصوص تابع تصمیمات ملی است.

استاندار البرز با ابراز اطمینان از آمادگی دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزان ما با همان جدیت و تلاشی که برای امتحانات حضوری داشتند، در آزمون‌های مجازی نیز شرکت می‌کنند تا روند ارتقای علمی آن‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

    • Ali IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      اعتراضات جواب داد

