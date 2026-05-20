پناهیان: ۳۵ میلیون ایرانی آماده جانفشانی بدون اعلام جهاد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد پناهیان سه‌شنبه شب در اجتماع شبانه سراسری بیعت با رهبری که در شهرستان بابل برگزار شد، با اشاره به فلسفه بعثت ملت ایران، گفت: امت ما برای دوران ظهور مبعوث شده اند و رمز پیروزی جبهه حق در گرو ایمان به ولایت و تمسک به عمل صالح است.

پناهیان با بیان اینکه کشمکش میان جبهه حق و باطل، نبردی الهی و تحت اشراف مستقیم خداوند است، افزود: هرگز نور ولایت و حقیقت با توطئه‌های جبهه باطل تیره نخواهد شد. خدایی که فرمانده و مدبر این میدان است، اجازه نخواهد داد تلاش دشمنان برای تضعیف امامت در عصر آخرالزمان به نتیجه برسد.

این مبلغ دینی در ادامه با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب، ایشان را علمدار این دوره از حیات انقلاب اسلامی معرفی کرد و گفت: امروز ولی فقیه، مسیر هدایت امت را روشن کرده و باید برای تحقق جهاد اقتصادی و فرهنگی که مورد تأکید شهید سلیمانی بود، پای کار آمد.

پناهیان با انتقاد از تکرار اشتباهات گذشته توسط برخی مسئولان، خاطرنشان کرد: مردم از آزمون و خطاهای مدیریتی خسته شده‌اند و توقع دارند صداقت و شفافیت جایگزین رویه‌های غلط قبلی شود. او جوانان را رکن اساسی این تحول دانست.

وی در پایان با اشاره به دشمنان اصلی یعنی شیطان، آمریکا و صهیونیسم، تصریح کرد: در سال ۶۱ فرمان جهاد صادر شد و یک میلیون نفر آماده شدند، اما امروز بدون هیچ فرمانی، بیش از ۳۵ میلیون نفر برای دفاع از ارزش‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. این یعنی وعده الهی برای پیروزی نهایی، نزدیک است.