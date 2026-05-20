سالاری: پرونده های بیمه بیکاری به سرعت در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مصطفی سالاری، با اشاره به موضوع بیمه بیکاری، گفت: افرادی که برای دریافت بیمه بیکاری به ادارات کار در سراسر کشور مراجعه و ثبت‌نام می‌کنند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی افزود: با دستور وزیر کار، تأکید شده فرآیند رسیدگی به متقاضیان دریافت بیمه بیکاری؛ با سرعت و به صورت فشرده انجام شود تا نتایج در اسرع وقت به سازمان تأمین اجتماعی اعلام و مقرری بیمه بیکاری بدون فوت وقت برقرار شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: تا کنون بیش از نیمی از پرونده‌های بررسی‌شده به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده و مقرری این افراد نیز برقرار شده است.