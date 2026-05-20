۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۸

سالاری: پرونده های بیمه بیکاری به سرعت در حال بررسی است

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، از پیگیری روند ثبت‌نام افراد متقاضی دریافت بیمه بیکاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مصطفی سالاری، با اشاره به موضوع بیمه بیکاری، گفت: افرادی که برای دریافت بیمه بیکاری به ادارات کار در سراسر کشور مراجعه و ثبت‌نام می‌کنند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی افزود: با دستور وزیر کار، تأکید شده فرآیند رسیدگی به متقاضیان دریافت بیمه بیکاری؛ با سرعت و به صورت فشرده انجام شود تا نتایج در اسرع وقت به سازمان تأمین اجتماعی اعلام و مقرری بیمه بیکاری بدون فوت وقت برقرار شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: تا کنون بیش از نیمی از پرونده‌های بررسی‌شده به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده و مقرری این افراد نیز برقرار شده است.

حبیب احسنی پور

