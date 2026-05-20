به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود وی را دوست عزیزش خطاب کرد و گفت: روابط دو جانبه به سطح بی سابقه ای رسیده و نمونه ای برای مشارکت راهبردی واقعی به شمار می رود.

وی اضافه کرد: معاهده حسن هم جواری، دوستی و همکاری با چین اساس تقویت همکاری ها در تمام زمینه ها را تشکیل می دهد. حجم تبادلات تجاری میان دو کشور طی ۲۵ سال ۳۰ بار افزایش یافته است.

تاکید چین بر ضروت تداوم مذاکرات و عدم بازگشت درگیری ها به منطقه

رئیس جمهور چین نیز پوتین را دوست قدیمی خود خواند.

وی اضافه کرد: روسیه و چین با یکدیگر مسیر ارتقای سطح روابط دوجانبه را بر اساس احترام و منافع متقابل تعیین می کنند. ما شاهد شکاف در عرصه بین الملل در سایه اوضاع آشفته کنونی هستیم.

رئیس جمهور چین تصریح کرد: روابط میان دو کشور به سطح پیشرفته ای به فضل تقویت جو اعتماد سیاسی دو جانبه رسیده است. چین و روسیه باید یک نظام عادلانه تر برای حاکمیت جهانی ایجاد کنند. جهان در معرض خطر کشیده شدن به سمت قانون جنگل است.

وی در خصوص تحولات خاورمیانه نیز تصریح کرد: مذاکرات بسیار مهم است و باید درگیری ها متوقف شود. اوضاع در منطقه و خلیج فارس در مرحله حساسی از حرکت از جنگ به سمت صلح قرار دارد. ما بر ضرورت آتش بس کامل تاکید داریم و معتقدیم که بازگشت مجدد درگیری ها امری غیر قابل قبول است. تداوم انجام مذاکرات نیز بسیار مهم است.

پوتین در این دیدار از همتای چینی خود برای سفر به روسیه در سال ۲۰۲۷ دعوت به عمل آورد.

خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داد، روسیه و چین معاهده حسن هم جواری و همکاری میان خود را تمدید کردند.