پوتین: دوستی میان روسیه و چین علیه هیچ طرفی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آستانه سفر خود به چین امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: تقریباً تمام مبادلات میان روسیه و چین با استفاده از روبل و یوان انجام می‌شود. حجم تجارت بین روسیه و چین همچنان در حال افزایش است و مدت‌ هاست که از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار گذشته است. روسیه از رویه بدون روادید با چین استقبال می‌کند، چرا که این امر فرصت‌های جدیدی را برای ارتباط بین شهروندان دو کشور ایجاد می‌کند.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: روابط راهبردی میان روسیه و چین نقش ثبات‌ بخشی در عرصه جهانی ایفا می‌کند. روابط میان دو کشور به سطح بی‌ سابقه‌ ای رسیده است. دوستی میان روسیه و چین علیه هیچ طرفی نیست بلکه دو کشور برای صلح و رفاه جهانی تلاش می‌کنند. مسکو و پکن به تلاش برای تعمیق مشارکت و روابط میان دو کشور بر مبنای حسن همجواری ادامه خواهند داد. روسیه و چین به طور فعالانه ای در حال توسعه روابط در حوزه‌ های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و بشردوستانه هستند.

ولادیمیر پوتین سپس افزود: صمیمانه برای رویکرد شی جین پینگ در قبال همکاری بلندمدت با روسیه ارزش قائل هستیم. روابط میان دو کشور دارای ماهیتی ویژه و مبتنی بر اعتماد متقابل است. تعمیق همکاری‌ های دوجانبه در دستور کار مذاکرات پکن خواهد بود.