به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل نوشت: توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند با ایران به دست آورد، تفاوت چندانی با برجام ۲۰۱۵ ندارد؛ همان توافقی که او در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش آن را «فاجعه‌بار» توصیف کرده بود.

این رسانه صهیونیستی افزود: ترامپ آن زمان برجام را به دلیل نپرداختن به برنامه موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی ایران رد کرد، اما اکنون نیز هیچ نشانه‌ای مبنی بر امتیازدهی تهران در این موضوعات دیده نمی شود.

تایمز اسرائیل نوشت: با وجود هفته‌ها حملات نظامی آمریکا و اسرائیل و تهدیدهای مکرر ترامپ، ایران همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند و تنها احتمال پذیرش برخی محدودیت‌های موقت در غنی‌سازی را مطرح کرده است. در مقابل، ترامپ اکنون بیش از گذشته فقط بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تمرکز دارد و موضوع موشک‌ها و گروه‌های نیابتی را کم‌اهمیت‌تر جلوه می‌دهد.

این رسانه صهیونیستی افزود: هر توافق جدید احتمالا بسیار شبیه برجام خواهد بود؛ شاید با بازرسی‌های شدیدتر و محدودیت طولانی‌تر، اما بدون مهار برنامه موشکی یا نفوذ منطقه‌ای ایران.

تایمز اسرائیل درباره امتیازدهی آمریکا به ایران برای امضای یک برجام دیگر هشدار داد و افزود: لغو تحریم‌ها می‌تواند میلیاردها دلار در اختیار تهران قرار دهد و به بازسازی توان نظامی و نیروهای هم‌پیمانش منجر شود.

این رسانه صهیونیستی نوشت: ترامپ میان سه گزینه دشوار گرفتار شده است: پذیرش توافقی شبیه برجام، ادامه بن‌بست و فشار بر اقتصادی جهانی، یا بازگشت به جنگ.