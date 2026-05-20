رئیس دانشگاه تهران : آموزش مجازی چندان مورد پسند نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، جلسه شورای دانشگاه، صبح سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه، با حضور اعضاء در تالار امیر کبیر دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان، شهادت رهبری معظم انقلاب، فرماندهان، دانشگاهیان و مردم عزیز را خساراتی جبران ناپذیر دانست و اظهار امیدواری کرد : با عنایت الهی، تدابیر رهبری معظم انقلاب و مقاومت غیرتمندانه مردم در خیابان و رزمندگان در میدان، توطئه شومی که برای ایران عزیز طراحی شده بود، به طور کلی خنثی گردد و ملت عزیز پیروزی قطعی خود را به زودی ببینند.
دانشگاه تهران در بازسازی و رفع بحرانهای پساجنگ تکلیف دینی و ملی دارد
رئیس دانشگاه، با تمجید از مردم و رزمندگان غیور، دانشگاه را نیز در دوره جنگ و پساجنگ، صاحب تکالیف و مسئولیتهای مهم دانست که باید این مسئولیتها را به عنوان وظیفهای ملّی و دینی انجام دهد و از تشکیل ستادی در این خصوص در دانشگاه تهران خبر داد که پس از اخذ مشورتها، به زودی برای ادای مسئولیت اجتماعی دانشگاه فعال خواهد شد تا در بازسازی کشور و کمک به حل بحرانها و مشکلات فعلی به دولت و نظام کمک نمایند.
تلاش دانشگاه، ارائه بهترین خدمات آموزشی است
امید ضمن اشاره به اینکه وضعیت فعالیت دانشگاه، همچنان به روال عادی برنگشته است گفت: مشکلات عمومی در آموزش دانشجویان برای همه بسیار ملموس و محسوس است و آموزش مجازی چندان مورد پسند نیست؛ اما دانشگاه ناگزیر به رعایت سیاستها و ابلاغیههاست تا شرایط عادی شود. اما در عین حال دانشگاه تلاش کرده است ضمن هماهنگیهای جدّی با دانشگاههای برتر و برخی دانشگاههای شهرستانها، برخی مشکلات مثل دسترسی دانشجویان شهرستانی به اینترنت را رفع کند و در زمینههایی مثل دفاعیهها و کارهای آزمایشگاهی نیز هم حداکثر مساعدت را بنمایند.
سهمیه ویژه جذب برای رشتههای پیشران
امید در خصوص جذب اعضای هیأت علمی در سال جدید نیز اعلام کرد: امسال علاوه بر جذب عادی دانشگاه، ۷۰ سهمیه جذب برای رشتههای پیشران در علم و فناوری کشور در حوزههایی مثل هوش مصنوعی، کوانتوم و مانند آن را داریم و تمام تلاش دانشگاه این است که برترین و نخبهترین اعضای هیأت علمی را جذب کند تا بتوانند در مقیاس جهانی فعالیت نمایند و در این رقابت سخت بینالمللی پیشرو و فعال باشند. در مورد اعضای در حال جذب هم که در برخی موارد با مشکلاتی در قراردادها یا تبدیل وضع روبرو هستند، دانشگاه تلاش خود را برای تسهیل روند انجام میدهد؛ اما به هر حال موضوع جذب یک موضوع بالادستی است و تا سازمان اداری و استخدامی اجازه و کد استخدامی اختصاص ندهد، امکان صدور حکم پیمانی نیست؛ اگر چه دانشگاه برای استفاده از ظرفیت این اساتید، تمهیداتی برای تدریس و پژوهش آنها فراهم آورده است.
امید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سخت مالی دولت و لزوم صرفهجویی جدی به دلیل مضیقههای بودجهای، عموم بخشهای دانشگاه را موظف به صرفهجویی، رعایت مقررات و چابکسازی سیستمهای اجرایی در راستای خدمت به کشور، نظام و یکی از وظایف و تکالیف عموم جامعه، بهخصوص جمع نخبگان دانشگاهیان برشمرد.
تکریم و معارفه معاونین سابق و جدید آموزشی دانشگاه
رئیس دانشگاه تهران در پخش پایانی جلسه، با تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات محمود کمرهای، معاون سابق دانشگاه و آرزوی موفقیت برای خانم فدائینژاد، معاون جدید آموزش، به مواردی که در حکم معاون جدید آمده اشاره کرد و گفت: حوزههای مختلف دانشگاه، از جمله آموزش، پژوهش و مانند آن، باید هوشمندسازی شوند. هوشمندسازی، چابکسازی سیستم را هم به همراه دارد و هزینههای بالاسری را هم کاهش میدهد؛ بنابراین در حکم معاون جدید تأکید شده است که اصل هوشمندسازی حوزه آموزش و سرعت بخشی به اصلاح روندها در اولویت قرار گیرد.
در این جلسه همچنین بخشهای باقیمانده از آییننامه پذیرش دانشجوی بینالملل دانشگاه مورد بررسی و تصویب کلی قرار گرفت و مقرر شد کمیتهای متشکل از مدیران کل دانشگاه در حوزه آموزش، بینالملل و پردیسهای بینالمللی، در خصوص خلاصهسازی برخی از مواد آییننامه اقدام نمایند.
بحث مهم نقش دانشگاه در حوزه پساجنگ نیز به عنوان دستور دیگر جلسه، به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه فوقالعاده شورا بدین منظور در هفته آینده برگزار شود.
