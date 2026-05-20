مالکی: رژیم صهیونیستی به دنبال ناامن سازی مرزهای شرقی‌ است

فدا حسین مالکی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناامنیهای مرزهای شرقی کشور گفت: ماهیت گروهکها و جریانهای معاند تغییر کرده و رژیم صهیونیستی پشت بسیاری از این ناامنیهاست.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: دو سال قبل در مجمع علمای پاکستان، ۵۰ نفر از علمای این کشور به شهادت رسیدند و حتی به یکی از پایگاههای ارتش پاکستان حمله شد که نشاندهنده یک سناریوی واحد علیه کشورهای اسلامی است.
مالکی تصریح کرد: ما با پاکستان هماهنگی خوبی داریم و آنها مصمم به همکاری هستند و بهترین هماهنگی در دوره فعلی بین ایران و پاکستان وجود دارد، اما مشکل اصلی ما افغانستان است.
نماینده زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: حضور نیروهای مسلح در استان برای امنیت پایدار ضروری است، اما تمایل نداریم استان چهره ۱۰۰ درصد امنیتی به خود بگیرد و حفظ تعادل در این حوزه بسیار مهم است.
