۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۲

مالکی: رژیم صهیونیستی به دنبال ناامن سازی مرزهای شرقی‌ است

زاهدان- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ماهیت گروهک‌ها و جریان‌های معاند در مرزهای شرقی تغییر کرده و رژیم صهیونیستی پشت بسیاری از این ناامنی‌ها است.

فدا حسین مالکی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناامنی‌های مرزهای شرقی کشور گفت: ماهیت گروهک‌ها و جریان‌های معاند تغییر کرده و رژیم صهیونیستی پشت بسیاری از این ناامنی‌هاست.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: دو سال قبل در مجمع علمای پاکستان، ۵۰ نفر از علمای این کشور به شهادت رسیدند و حتی به یکی از پایگاه‌های ارتش پاکستان حمله شد که نشان‌دهنده یک سناریوی واحد علیه کشورهای اسلامی است.

مالکی تصریح کرد: ما با پاکستان هماهنگی خوبی داریم و آن‌ها مصمم به همکاری هستند و بهترین هماهنگی در دوره فعلی بین ایران و پاکستان وجود دارد، اما مشکل اصلی ما افغانستان است.

نماینده زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: حضور نیروهای مسلح در استان برای امنیت پایدار ضروری است، اما تمایل نداریم استان چهره ۱۰۰ درصد امنیتی به خود بگیرد و حفظ تعادل در این حوزه بسیار مهم است.

