جشنواره میوه های گرمسیری در درک زرآباد برگزار می شود

پروانه میری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به منظور شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی بویژه میوه های گرمسیری،جشنواره میوه های گرمسیری در روستای هدف گردشگری درک که کاندیدای ثبت جهانی است برگزار می شود.

بخشدار مرکزی زرآباد افزود: در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه صنایع دستی، غذاهای دریایی، موسیقی محلی و مسابقه شتر دوانی نیز برگزار می شود.

وی ادامه داد: زرآباد به حق به «پایتخت موز ایران» معروف است که حدود ۶ هزار هکتار از باغات ما به کشت این محصول اختصاص دارد که ظرفیت کشاورزی ما محدود به موز نیست و انواع میوه‌ های گرمسیری و استوایی مانند پاپایا، چیکو، گواوا، انبه و همچنین صیفی‌جات خارج از فصل در این خطه تولید می‌شوند.

میری تصریح کرد: این ویژگی منحصربفرد زرآباد را به بزرگترین گلخانه طبیعی ایران تبدیل کرده است و زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی از گردشگری به نام گردشگری کشاورزی شده است.