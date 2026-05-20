  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۷

در نشست با مجمع نمایندگان اصفهان مطرح شد؛

وزیر صمت: بازسازی جهادی فولاد مبارکه با جدیت ادامه دارد

وزیر صمت: بازسازی جهادی فولاد مبارکه با جدیت ادامه دارد

وزیر صمت با اشاره به خسارات واردشده به فولاد مبارکه در جریان جنگ تحمیلی سوم، این مجموعه را مهم‌ترین واحد صنعتی آسیب‌دیده استان اصفهان معرفی کرد و از آغاز عملیات جهادی بازسازی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان به‌عنوان دومین استان آسیب‌دیده از حیث میزان خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، متحمل صدمات قابل‌توجهی شده و با توجه به جایگاه برجسته صنعتی این استان، مهم‌ترین آسیب وارده به مجموعه فولاد مبارکه اختصاص دارد.

وی با اشاره به پیگیری مستمر وضعیت واحدهای خسارت‌دیده افزود: بازسازی این واحدها نیازمند مجموعه‌ای از اختیارات، حمایت‌ها و قوانین خاص است تا فرآیند احیا و بازگشت به چرخه تولید با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

بازسازی جهادی فولاد مبارکه با جدیت ادامه دارد

وزیر صمت با تأکید بر ضرورت تشکیل قرارگاه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده بیان کرد: از نخستین روزهای جنگ تحمیلی سوم، در وزارت صمت قرارگاهی ویژه تشکیل شد و از طریق ارتباط مستمر با استان‌ها، وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مناطق مختلف کشور به‌صورت سه‌ساعته مورد رصد و پایش قرار گرفت.

اتابک با بیان اینکه این اقدام مانع بروز کمبود در بازار شد، خاطرنشان کرد: در همان مقطع، برخی کالاهای مصرفی با افزایش چندبرابری تقاضا روبه‌رو شدند، اما واحدهای تولیدی با افزایش شیفت‌های کاری و ارتقای ظرفیت تولید، توانستند پاسخگوی نیاز بازار باشند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالا در بازار یادآور شد: پر بودن قفسه‌های فروشگاه‌ها از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ چراکه خالی شدن آن‌ها صرفاً به معنای کمبود کالا نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تبعات و التهابات گسترده در بازار شود.

وزیر صمت اضافه کرد: خوشبختانه با همکاری اصناف و تولیدکنندگان، شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شد که کالاهای اساسی و نیازهای خانوارها در سطح مطلوب تأمین و توزیع شد.

اتابک ادامه داد: پس از وقوع آسیب‌ها، شرایط کشور وارد مرحله جدیدی شد و اکنون برخی بخش‌های حیاتی نیازمند بازسازی فوری و جدی هستند؛ در همین راستا، دو ستاد تخصصی برای بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی تشکیل شده است.

بازسازی جهادی فولاد مبارکه با جدیت ادامه دارد

وی همچنین با اشاره به آغاز اقدامات جهادی در مجموعه فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه آن اظهار کرد: از همان روز نخست، جلسات تخصصی برای بررسی وضعیت فولاد برگزار شد و اکنون اقدامات اجرایی و عملیاتی در مسیر بازسازی با جدیت در حال پیگیری است.

اتابک در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع روند بازسازی واحدهای صنعتی گفت: در برخی بخش‌ها، به دلیل حساسیت شرایط و ضرورت کاهش ریسک‌پذیری، عملیات بازسازی بدون وقفه آغاز شده و با رویکردی جهادی در حال انجام است.

کد مطلب 6835517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها