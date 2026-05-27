وزیر صمت عازم قزاقستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در رأس هیاتی بلندپایه، تهران را به مقصد آستانه ترک کرد تا در پنجمین مجمع اقتصادی اوراسیا که روز پنجشنبه هفتم خردادماه در قزاقستان تشکیل می شود شرکت کند.
این مجمع بینالمللی که یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی منطقه محسوب میشود، در این دوره بر موضوعات پیشرو و مسائل نوین تمرکز دارد. محورهای اصلی این نشست شامل بررسی اکوسیستم دیجیتال ایمنی محصولات، راهکارهای پلتفرمی در اقتصاد و تحلیل نقش هوش مصنوعی به عنوان محرک توسعه بازار فرامرزی و رقابتهای جدید است.
همچنین موضوعات راهبردی دیگری نظیر یکپارچگی انرژی، تحول دیجیتال در حقوق بینالملل اوراسیا، و مدیریت هوشمند گمرکی با بهرهگیری از ابزارهای نوین در دستور کار این مجمع قرار دارد تا مسیرهای جدیدی برای تجارت و لجستیک در واقعیتهای جدید اقتصادی منطقه گشوده شود.
بخش مهمی از این مجمع به جلسه عمومی با حضور سران کشورها اختصاص یافته است که در آن سیاستهای کلان اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) مورد بحث قرار میگیرد.
این اتحادیه که با مشارکت کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان پایهگذاری شده، با هدف ایجاد بازار مشترک و تسهیل حرکت کالا و سرمایه فعالیت میکند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و قرارگیری در مسیر کریدور بینالمللی شمال-جنوب، از یک «تأمینکننده کالا» به یک «هاب ترانزیتی و شریک استراتژیک» و یک قطب لجستیکی برای اعضای اوراسیا تبدیل شده است.
نقش ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) فراتر از یک شریک تجاری است؛ ایران به عنوان یک متحد راهبردی و دروازه دسترسی به آبهای آزاد برای این اتحادیه عمل میکند.
