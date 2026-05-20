۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۴

امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام‌نور حضوری شد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام‌نور حضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سعید مظلومیان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، آزمون های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ دانشگاه پیام‌نور از روز شنبه ۱۶ خرداد به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این معاون آموزشی وزارت علوم، در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه ها اعلام کرده بود: شرایط به‌صورت مستمر در حال تغییر است. تصمیم‌گیری‌ها متناسب با وضعیت پیش رو اتخاذ می‌شود. بر این اساس هنوز تصمیم نهایی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اتخاذ نشده است.

زهرا سیفی

    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      شرایط عادی نشده که حضوری بشه. اینترنت چرا قطعه؟
    • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      چرا حضوری آخه وقتی که نت به این خرابی و درسی هم درست داده نشده چطوری حضوری باشه اونم وقتی که سایه جنگ هنوز بر کشور هست اگر هم که وضعیت عادی شده پس چرا در اتصال اینترنت موضع میگیرید و می گویید که ما در وضعیت جنگی قرار داریم کمی دانشجو ها را درک کنید لطفاً
    • IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      چرا حضوری؟ فقط پیام نور حضوری هست یا سایر دانشگاه ها هم حضوری شده؟ اگر شرایط عادی هست باید برای همه مثل هم برگزار بشه
    • حسینی IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      شرایط جنگی و حساس مملکت هر لحظه امکان جنگ و بمباران مدارس هست امتحانات حضوری خطرناکه
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      واقعاً بی انصافی است؛ درس ها مجازی بود و امتحانات حضوری! با این همه استرسی که داریم چگونه می توان در ایام امتحانات آرامش داشت؟ از مهرنیوز انتظار داریم اعتراض ما را به دانشگاه اطلاع دهد. با تشکر
      • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
    • ناشناس IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      میشه صدای ما دانشجو هارو به گوشِ مسئولین برسونی؟ چرا دانشگاه پیام نور امتحاناتش حضوریه، وقتی که دسترسی به نت نداریم،وقتی که نصفِ جزوه هامون توی تلگرامه،وقتی که تو سایت موقع تدریس نت مدام قطع و وصل میشد و سایت اصلا بالا نمیومد،من به شخصه خودم ویدئو های محاسباتی رو از یوتیوب تماشا میکردم و یاد میگرفتم،با این وضعیت که نت نیست چطور میتونم درس های محاسباتیمو تو ۱۷ روز تموم کنم؟ سایه جنگ هنوز روی کشوره، هر ثانیه ممکنه شروع بشه! همش باید در حین آزمونِ حضوری اونوقت استرسِ اینو داشته باشیم تا مبادا اتفاق
    • M IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      مگه دانشگاه پیام نور زیر نظر وزارت علوم نیست ؟ همه دانشگاه ها مجازی شدن فقط پیام نور حضوری. طبق وزارت علوم هنوز امتحانات مجازی هست . پیام نور سر خود دستور داده حضوری.
    • مهدی IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      استاد که سر کلاس نیست امتحان رو هم حضوری میخوان بکنن.
    • :( IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      سلام دقیقا فرق ما با بقیه دانشگاه ها چیه که فقط پیام نور حضوری شده اگه یه موقع تو یکی از دانشگاه ها بمب زدن مسئولیت قبول میکنید یکم سنجیده کار کنید یه ماه بیشتر ب پایان ترم نمونده حضوری شدن چیه باید به کجا اعتراض کنیم

