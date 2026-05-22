۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

برگزاری حضوری امتحانات دانشگاه پیام‌نور لغو و غیر حضوری شد

معاونت اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور اعلام‌کرد: برگزاری حضوری آزمون‌های پایان نیم‌سال دانشگاه پیام‌نور لغو و غیرحضوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به دانشجویان و روسای استان‌ها و مراکز این دانشگاه، از تغییر در نحوه برگزاری آزمون‌های پایان نیم‌سال جاری خبر داد.

برساس این اطلاعیه آزمون‌های پایان نیم‌سال که پیش‌تر قرار بود به صورت یکپارچه و حضوری برگزار شوند، لغو و به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: “با احترام به تصمیم دقیق آزمونی ستاد امتحانات دانشگاه مبنی بر برگزاری آزمون‌های پایان نیم‌سال جاری بصورت یکپارچه و حضوری، ولیکن با توجه به مشکلات و موانع منعکس شده، یکسان نبودن شرایط استان‌های مختلف و نیز شرایط عمومی حاکم بر کشور که موجبات نگرانی برخی خانواده‌های محترم دانشجویان گرامی را فراهم آورده است و همچنین به منظور حفظ آرامش مردم و دانشگاهیان در سراسر کشور، بنابر تصمیم مشترک ستاد امتحانات و هیأت رئیسه محترم دانشگاه در مورخ سی و یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، مقرر شد آزمون‌های نیم‌سال جاری بصورت غیرحضوری برگزار شود.

این معاونت تأکید کرده است که شیوه برگزاری آزمون در مقاطع مختلف تحصیلی و برای دروس عملی، تئوری و عمومی، در روزهای آتی تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، این تغییر ناگهانی در حالی رخ می‌دهد که پیش از این، دانشگاه پیام‌نور از بر برگزاری حضوری آزمون‌ها خبر داده بود، اما با توجه به نگرانی‌های ابراز شده از سوی دانشجویان و خانواده‌ها و همچنین شرایط عمومی کشور، تصمیم به برگزاری غیرحضوری آزمون‌ها گرفته شده است.

زهرا سیفی

    • مجید IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      هورا
    • نورالهدا IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      سلام لطفا امتحانات پایان ترم را حضوری کنید
      • مریم IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
        تو دانشجویی ?اگه بدونی وضع اینترنت چجوری بود این حرف رو نمیزنی
    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      تصمیم منطقی
    • M IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      سلام وقت بخیر ببخشید حالا که امتحانات مجازی شد‌ و با توجه به قطعی برق هر ساله که در خرداد شروع میشه اگر در قبل از شروع یا در حین امتحان برق قطع شد که برق دکل همراه محل هم قطع میشه اینترنت هم قطع شد دانشجو چه باید بکنه؟ اینو میشه از مدیران ارشد دانشگاه بپرسید محله ما موقع قطع برق کلا دکلهای همراه اول و ایرانسل هم قطع میشه. حتی آنتن برای تماس هم نداریم چه برسه به اینترنت!
      • پوریا از بندرعباس IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
        باسلام خبرگزاری مهر گرامی با سلام لطفا از دانشگاه درباره احتمال قطع برق و اینترنت حین امتحانات بپرسید . خیلی ممنون می شویم . که تصمیم ها همه جانبه باشد . از بندرعباس
    • IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      واقعاً از مهرنیوز به سبب انعکاس دیدگاه دانشجویان و همکلاسی های عزیزم که به حق دغدغه آزمون حضوری را داشتند، صمیمانه سپاسگزارم که نگرانی ما را به مسئولان دانشگاه اطلاع دادند. از مسئولان محترم هم که شرایط را درک می کنند، ممنونیم

