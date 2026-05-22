به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به دانشجویان و روسای استان‌ها و مراکز این دانشگاه، از تغییر در نحوه برگزاری آزمون‌های پایان نیم‌سال جاری خبر داد.

برساس این اطلاعیه آزمون‌های پایان نیم‌سال که پیش‌تر قرار بود به صورت یکپارچه و حضوری برگزار شوند، لغو و به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: “با احترام به تصمیم دقیق آزمونی ستاد امتحانات دانشگاه مبنی بر برگزاری آزمون‌های پایان نیم‌سال جاری بصورت یکپارچه و حضوری، ولیکن با توجه به مشکلات و موانع منعکس شده، یکسان نبودن شرایط استان‌های مختلف و نیز شرایط عمومی حاکم بر کشور که موجبات نگرانی برخی خانواده‌های محترم دانشجویان گرامی را فراهم آورده است و همچنین به منظور حفظ آرامش مردم و دانشگاهیان در سراسر کشور، بنابر تصمیم مشترک ستاد امتحانات و هیأت رئیسه محترم دانشگاه در مورخ سی و یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، مقرر شد آزمون‌های نیم‌سال جاری بصورت غیرحضوری برگزار شود.

این معاونت تأکید کرده است که شیوه برگزاری آزمون در مقاطع مختلف تحصیلی و برای دروس عملی، تئوری و عمومی، در روزهای آتی تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

