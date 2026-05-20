۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

قول مساعد رئیس سازمان محیط‌زیست برای پیگیری سه خواسته استاندار کردستان

سنندج- استاندار کردستان در جریان سفر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به منطقه اورامان، سه مطالبه مهم عمرانی و زیست‌محیطی استان را مطرح کرد که با قول مساعد برای پیگیری در سطح ملی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به منطقه اورامان، آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان، مهم‌ترین مطالبات مردم این منطقه را در حوزه زیرساختی و زیست‌محیطی مطرح کرد.

استاندار کردستان در این بازدید با اشاره به ضرورت توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق روستایی و حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی استان، خواستار تسریع در اجرای برخی مطالبات زیرساختی و خدماتی شد.

درخواست برای احداث جاده جایگزین در اورامان

لهونی یکی از مطالبات مهم مردم منطقه را صدور مجوز احداث جاده جایگزین عباس‌آباد ـ روار عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تردد، ارتقای ایمنی مسیر و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی منطقه اورامان داشته باشد.

تاکید بر توسعه گردشگری روستایی با رعایت الزامات زیست‌محیطی

وی همچنین بر ضرورت اجرای طرح‌های هادی روستایی و ایجاد واحدهای گردشگری در روستاهای منطقه تاکید کرد و افزود: توسعه گردشگری روستایی باید همزمان با رعایت کامل ضوابط و ملاحظات زیست‌محیطی دنبال شود تا ضمن رونق اقتصادی، از ظرفیت‌های طبیعی منطقه نیز صیانت شود.

مطالبه استقرار بالگرد اطفای حریق در کردستان

استاندار کردستان در ادامه، استقرار دائمی یک فروند بالگرد اطفای حریق در استان را از دیگر نیازهای مهم کردستان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و منابع طبیعی، وجود تجهیزات تخصصی و آمادگی سریع برای مهار حریق ضروری است.

شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این بازدید ضمن استقبال از مطالبات مطرح‌شده، بر پیگیری جدی این درخواست‌ها در سطح ملی تاکید کرد و قول مساعد برای بررسی و تحقق آن‌ها داد.

کد مطلب 6835526

