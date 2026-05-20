اژه ای: شهید رئیسی خود را وقف خدمت به مردم کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، به مناسبت سالگرد شهادت شهید رئیسی و همراهانش در فضای مجازی نوشت: در دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و همراهان او در پرواز اردیبهشت، یاد آن شهید والامقام و سایر شهدای خدمت را گرامی می‌داریم. شهید رئیسی حقاً خود را وقف خدمت به مردم کرده بود.

او جانفدایی برای ایران را معنا کرد. مردمی بودن، از مؤلفه‌های اصلی شخصیتی و مدیریتی شهید رئیسی بود.

آن شهید در اعلام مواضع انقلابی و مکتبی نیز صراحتی تمام داشت و بدون لکنت زبان، آرمان‌های انقلاب اسلامی را در مجامع مختلف بیان و تقریر می‌کرد.

امام شهیدمان، خامنه‌ای عزیز، شهید رئیسی را با خصوصیاتی نظیر مردمی بودن، خستگی‌ناپذیر بودن و مزیّن بودن به پرهیزکاری و خردمندی، مورد تجلیل و تبجیل قرار دادند و همین بالاترین مدال افتخار برای آن شهید بزرگوار است.

شهید رئیسی سالیان طولانی نیز در دستگاه قضا در مناصب مختلف از جمله ریاست این دستگاه، به نظام اسلامی و مردم خدمات گسترده‌ای کردند و اینجانب بواسطه‌ی مرافقت و همکاری با ایشان، از نزدیک شاهد جهاد قضایی‌شان بودم.

ایضاً جا دارد، از شهید امیرعبداللهیان، دیپلمات کاردان و انقلابی یاد کنیم. آن شهید نیز همچون شهید رئیسی، در بیان مواضع انقلابی، جهدی نیکو داشت و میان میدان و دیپلماسی پل زده بود.

همچنین یاد و خاطره شهیدان آل‌هاشم، امام جمعه شهید تبریز، مالک رحمتی، استاندار شهید آذربایجان شرقی، سید مهدی موسوی و کادر پرواز اردیبهشت و در رأس آنها خلبان شهید، سید طاهر مصطفوی را گرامی می‌داریم و علوّ درجات را برای آنان از درگاه الهی مسئلت داریم.