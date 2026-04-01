۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

صلابت امروز ایران مرهون خون شهدا؛ ضرورت پاسداشت مجاهدت خانواده شهدا

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان صلابت امروز ایران اسلامی را مرهون خون شهدا دانست و بر ضرورت پاسداشت مجاهدت های خانواده معظم شهدا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید بلوچی از شهدای جنگ رمضان در استان سمنان اعلام کرد: راه شهدا همواره چراغ هدایت ملت شریف ایران در برابر زیاده‌خواهی طواغیت و مستکبران عالم بوده و خون پاک آنان ضامن اقتدار ایران اسلامی و زمینه‌ساز طلوع صبح پیروزی جبهه مقاومت اسلامی بر کفار و ظالمان آمریکایی-صهیونیستی روزگار است.

وی گرامی‌داشت خانواده‌های معظم آنان و پاسداشت جایگاه برجسته ایثار و شهادت بر اساس توصیه‌های مقام معظم رهبری را ضروری دانست اظهار داشت: رشادت و از خودگذشتگی فرزندان غیور ایران اسلامی، به‌ویژه در شرایط جنگ تحمیلی کنونی و در مسیر دفاع از ارزش‌های الهی و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، مایه افتخار بزرگ ملت ایران است؛ افتخاری که همواره در حافظه تاریخی این سرزمین باقی خواهد ماند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: شهدا با ایمانی استوار و روحیه‌ای برخاسته از مکتب عاشورا، جان خویش را در راه اعتلای حق و دفاع از عزت و استقلال این مرز و بوم تقدیم کردند و نشان دادند که ملت ایران اسلامی در برابر ظلم، زورگویی و زیاده‌خواهی دشمنان سفاک هرگز سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

اکبری با اشاره به نقش بی‌بدیل فرهنگ ایثار و شهادت در پایداری ملت ایران تصریح کرد: خون مطهر شهدا درخت تنومند استقلال و آزادی این سرزمین را آبیاری کرده و امنیت، صلابت و ایستادگی امروز کشور مرهون جانفشانی مردان بزرگی است که با اخلاص و شجاعت در راه دفاع از میهن اسلامی قدم نهادند و زمینه‌ساز طلوع صبح پیروزی جبهه مقاومت اسلامی بر کفار و ظالمان آمریکایی-صهیونیستی روزگار است.

وی همچنین خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های معنوی جامعه دانست و گفت: صبر، استقامت و ایمان خانواده‌های معظم شهدا ادامه‌دهنده راه شهیدان است و ملت بزرگ و حماسه‌ساز ایران اسلامی همواره قدردان این ایثار و فداکاری‌ها خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: فرهنگ ایثار و شهادت همچنان الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود و جوانان این سرزمین با تأسی از راه و سیره شهدا، مسیر عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی را با قدرت ادامه خواهند داد.

