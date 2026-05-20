به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی داداش‌زاده صبح چهارشنبه در سومین گزارش از طرح رسانه‌ای «روایت خدمت مدیران وفاق ملی در رشت» با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بخش اظهار کرد: بخش سنگر با دارا بودن ۴۰ روستا، ۳۹ دهیاری و ۱۴۰ عضو شورا، یکی از بخش‌های مهم و بزرگ شهرستان رشت در حوزه خدمات‌رسانی روستایی و کشاورزی است.

وی با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی در شرایط جنگ تحمیلی رمضان افزود: مجموعه مدیریتی بخش سنگر با حضور میدانی و شبانه‌روزی در کنار مردم تلاش کرد تا روند اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی بدون وقفه ادامه یابد و هیچ‌یک از امور مردم تحت تأثیر شرایط جنگی متوقف نشود.

بخشدار سنگر با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد نارضایتی در جامعه، خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال تحمیل فشار و ایجاد مشکلات برای مردم است، وظیفه ما حضور در کنار مردم و کاهش دغدغه‌ها و مشکلات در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی است.

داداش‌زاده در ادامه با اشاره به پروژه‌های عمرانی اجرا شده تصریح کرد: با همکاری نهادهای خدمات‌رسان از جمله راهداری، بنیاد مسکن، بسیج سازندگی، شهرداری و دهیاری‌ها، طی شش ماه گذشته بیش از ۵۲ کیلومتر از معابر شهری و روستایی بخش با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد تومان زیرسازی و آسفالت شد.

وی نوسازی شبکه برق را از موضوعات مهم و زیرساختی بخش دانست و خاطرنشان کرد: در طی نزدیک به سه ماه اخیر ۵۱ دستگاه ترانس جدید با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان نصب شد و همچنین ۶۵ کیلومتر شبکه سیمی برق با اعتبار ۵۴ میلیارد تومان به کابل خودنگهدار تبدیل شد. تعویض ۵۰۰ پایه فشار ضعیف و متوسط نیز با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان انجام شد که در مجموع، ۱۳۹ میلیارد تومان پروژه زیرساختی در حوزه برق اجرایی شده است.

بخشدار سنگر با اشاره به اقدامات حوزه آب کشاورزی بیان کرد: در راستای خدمت‌رسانی به کشاورزان، عملیات لایروبی ۲۵ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیرهای اصلی آبی از جمله قاضیان‌رود، سیاواش و جکال‌بکنده انجام شد. بهسازی ۵۸ دریچه آب‌بر، راه‌اندازی ایستگاه‌های پمپاژ در مناطق جوبنه، پیشکنار، شهرستان و فشتام از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریتی بخش سنگر با تکیه بر وفاق، حضور میدانی و همراهی مردم، تلاش کرده در کنار دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب، روند خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف نیز با قدرت ادامه یابد.