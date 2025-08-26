افتتاح ۴۴ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان در بخش کوچصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین پور صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه همزمان با سومین روز از هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: این ایام نماد همدلی و تعامل حاکمیت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با قدردانی از نقش رسانه‌ها در انعکاس عملکرد دولت، بر اهمیت نقدهای سازنده و پیشنهادهای کارشناسی تأکید کرد و گفت: اگر گوش شنوایی باشد همین نقدها می‌توانند مسیر توسعه در سطح استان، شهرستان و بخش را هموارتر کنند.

افتتاح ۴۴ پروژه عمرانی با ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار

بخشدار کوچصفهان در ادامه از افتتاح ۴۴ پروژه عمرانی در این بخش با مجموع اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، حدود ۵۴ کیلومتر آسفالت‌ریزی در سطح بخش انجام شده که ۲۲ کیلومتر آن مربوط به راه‌های روستایی است این پروژه‌ها با مشارکت نهادهایی نظیر بسیج سازندگی، بنیاد مسکن، دهیاری‌ها و همراهی نمایندگان مجلس محقق شده‌اند.

وی همچنین از اجرای ۲۰ پروژه برق‌رسانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سطح بخش خبر داد و با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی منطقه، ادامه داد: باوجود استعدادهای فراوان ورزشی، امکانات موجود پاسخگوی نیاز جوانان نیست و انتظار می‌رود با حمایت مسئولان استانی، زیرساخت‌های ورزشی ارتقا یابد.

بخشدار کوچصفهان بحران آب شرب در مناطق لشت نشا، خشکبیجار و کوچصفهان را یکی از اولویت‌های اصلی منطقه عنوان کرد و احداث چاه‌های فلمن را راهکار مؤثر برای رفع این مشکل دانست و گفت: ورود فوری و جدی مدیران مرتبط در این زمینه از مطالبات است.

حسین‌پور با تأکید بر نقش کلیدی مدیران در پیشبرد امور اجرایی افزود: حضور و تعامل فعال مدیران در بخش، نقشی تعیین‌کننده در رفع مشکلات دارد رضایت مردم بزرگ‌ترین سرمایه ماست و قدردانی از تلاش‌های کارکنان دولت، موجب دلگرمی و انگیزه برای تداوم خدمت‌رسانی خواهد شد.

نقش رسانه در امیدآفرینی

وی در پایان با اشاره به اهمیت انعکاس عملکرد دولت در رسانه‌ها، اظهار کرد: رسانه‌ها با انتشار اقدامات دولت، موجب تقویت امید در جامعه می‌شوند و ما قدردان تلاش‌های آنان هستیم.

گفتنی است؛ این مراسم با تجلیل از پنج مدیر برتر در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی و جمعی از خبرنگاران فعال منطقه به پایان رسید.