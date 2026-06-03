از دعای سفارش شده آیت الله بهجت تا یک روایت واقعی در ۲ نماهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، ۲ نماهنگ «غریق» و «اتاق فکر یهود» عنوان ۲ اثر تازه منتشر شده مرکز موسیقی مأوا است که طی روزهای گذشته در قالب پروژه های مجزا با همکاری تعدادی از مجموعه های فرهنگی و هیئت های مذهبی کشور پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

نماهنگ «غریق» با صدای مهدی رعنایی ذاکر اهل بیت (ع) که گروه اجرایی آن را در یکی از بیابان های اطراف یزد تولید کرده است، برگرفته از فرازهای دعای معروف «غریق» برای زمان سختی ها و بلایای طبیعی و انسانی است که با توجه به توضیحات داده شده دست اندرکاران پروژه، براساس متون موجود حضرت آیت الله بهجت در یک توضیح مفصل خواندن آن را به رهبر شهید انقلاب توصیه می کردند که این دعا را زیاد بخوانید: «یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک»

محسن سلطانی شاعر، مهدی شکارچی تنظیم کننده، کانون هنر و رسانه «رَست» تصویر و تدوین از جمله عوامل اجرایی پروژه «غریق» هستند که در قرارگاه «احیای امر» با مشارکت «حریم مدیا» و هیئت «شباب الحسین» تولید شده است.

نماهنگ «غریق» با صدای مهدی رعنایی را اینجا ببینید.

«اتاق فکر یهود» هم عنوان دیگر نماهنگ منتشر شده با حمایت مرکز موسیقی مأوا و همراهی مجموعه «حریم» است که با شعر محسن سلطانی، تنظیم محمد مصباح، تدوین یاسین سعادت و نوای محسن عطایی ذاکر اهل بیت(ع) منتشر شده است.

در توضیحات این نماهنگ آمده است: «این نماهنگ بر اساس یک روایت واقعی ساخته شده و شما روایت حاج حسن عطایی رو از نقشه های دشمن بشنوید.»

نماهنگ «اتاق فکر یهود» با صدای محسن عطایی را اینجا ببینید.