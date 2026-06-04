به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان و فعالان موسیقی که طی ایام جنگ تحمیلی رمضان هم حضور موثری در جریان فعالیت های هنری مرتبط با این روزها داشتند به دعوت مرکز موسیقی مأوا در مهمونی کیلومتری غدیر به میدان امام حسین (ع) تهران می آیند.

براساس برنامه ای که از سوی مرکز موسیقی مأوا منتشر شده در اجتماع بزرگ «ایران، ذوالفقار علی» که در قالب مهمونی کیلومتری غدیر اجرا می شود، مژده خنجری و آرش رضوانی به عنوان مجری و با سخنرانی حجت الاسلامی مهدی طباخیان حضور دارند.

محمد کریمی، عبدالرضا هلالی، محمد اسداللهی، امین مقدم، کربلایی امیر برومند، محمدرضا نوشه‌ور، حسین ایزدخواه از مداحان شناخته شده اهل بیت نیز در این مراسم با همراهی محمدرضا طهماسبی و سجاد شاکری شاعر به اجرای برنامه می پردازند.

زانکو، احسان یاسین، مُجال، شروین معینی و سبطین غلامحسین خواننده پاکستانی نیز از جمله هنرمندانی هستند که در این ویژه برنامه حضور دارند. این در حالی است که رونمایی از اثر جدید برومند و محمد اسداللهی، رونمایی از آثار جدید چند گروه تواشیح ایران در حوزه «جبهه مقاومت» از جمله برنامه هایی است که در مهمونی کیلومتری غدیر به میزبانی میدان امام حسین تهران توسط مرکز موسیقی مأوا در نظرگرفته شده است.

اجرای گروه‌های سرود «زهراییون»، «نجم‌ الثاقب»، «پهلوانک‌ها»، «نور مشکات»، «نجم‌الهدی» و گروه تواشیح «محمد رسول‌الله» نیز از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای مهمونی کیلومتری غدیر در میدان امام حسین (ع) تهران است که طی ساعت های 15 تا 22 پنجشنبه چهاردهم خرداد پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.