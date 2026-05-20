جایزه مستند گلدن گلوب به فیلمی درباره کشاورزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، جایزه گلدن گلوب برای مستند به فیلمسازان جاشوا تیکل و ربکا هارل تیکل به پاس قدردانی از مجموعه آثارشان از جمله «گراندزول» اهدا شد.
«گراندزول»، مستندی درباره کشاورزی احیاکننده است که دمی مور و وودی هارلسون هم راوی ان بودند و هم تهیه آن را برعهده داشتند.این خبر روز پیش در مراسمی در جشنواره کن اعلام شد.
فیلمسازان، فیلم «گراندزول» را در پنج قاره فیلمبرداری کردند تا «کشاورزان، دانشمندان و رهبران بومی که رابطه بشریت با زمین را تغییر میدهند» را در مرکز توجه قرار دهند. این سومین فیلم از یک سهگانه است که پس از «بوسیدن زمین» (۲۰۲۰) و «زمین مشترک» (۲۰۲۳) ساخته شده است.
در این مراسم دمی مور هم در کنار ربکا هارل تیکل و جاش تیکل، کارگردانان «گراندزول»، حضور داشت.
«گراندزول» که قرار است در کن اکران شود، در ماه ژوئن در پرایم ویدیو به نمایش در خواهد آمد.
جاشوا تیکل هنگام دریافت جایزه، گفت: دریافت این جایزه فراتر از یک افتخار است. این یک افتخار بزرگ، بزرگ، بزرگ است که اینجا با خانواده هستم. از زمانی که مربیام یک دوربین Hi-۸ در دستم گذاشت و گفت: از هر اتفاقی که میافتد فیلم بگیر، ۲۷ سال میگذرد.
ربکا هارل تیکل گفت: من فقط میخواهم بگویم که این جایزه برای ما بسیار معنی دارد، اما مهمتر از همه، معنای آن برای جنبشی است که این فیلم درباره آن است. ۲ فیلم اول، به مردم آموختند که چگونه میتوانیم از طریق کشاورزی احیاکننده، آب و هوا را تثبیت کنیم. و هنگامی که این فیلم در امریکا به نمایش درآمد، ما داشتیم سه و نیم میلیون هکتار را احیا می کردیم و اکنون با حمایت و این جایزه، ما واقعاً معتقدیم که میتوانیم به هدف خود، که یک میلیارد هکتار در سطح جهان است، دست یابیم. این ۱۰ درصد از زمینهای کشاورزی جهان است. این چیزی است که ما برای رسیدن به نقطه اوج نیاز داریم تا بتوانیم این را به یک نیروی غیرقابل توقف برای زندگی و تعادل در زمین تبدیل کنیم.
جایزه گلدن گلوب برای مستند از میان فیلمهای غیرداستانی که امسال در جشنواره فیلم کن و بخشهای جانبی آن به نمایش درآمدند، انتخاب شد تا نه تنها از یک فیلم، بلکه از تعامل یک فیلمساز با فرم مستند در طول زمان تجلیل شود.
هیئت داوران متشکل از هلن هوئن، رئیس گلدن گلوب؛ رجینا کی. اسکالی، تهیهکننده برنده جایزه اسکار و بنیانگذار بنیاد آرتمیس رایزینگ؛ جرالین وایت دریفوس، تهیهکننده برنده جایزه اسکار و یکی از بنیانگذاران ایمپکت پارتنرز؛ دانیل تورکوف ویلسون، بنیانگذار و مدیرعامل تینک فیلم و کلوین هریسون جونیور، بازیگر بود.
سال پیش یوجین جارکی، کارگردان مستند «مرد شش میلیارد دلاری» درباره جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکیلیکس، با همکاری بنیاد آرتمیس رایزینگ، برنده جایزه گلدن گلوب برای مستند شد.
